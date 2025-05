Sono un passe-partout da indossare con i look più variegati, nelle nuances argento o, meglio, dorate o arricchiti da decorazioni. Gli orecchini a cerchio sono il bijoux che non stanca mai, non sono mai troppo eleganti o troppo sbarazzini e fanno respirare quell’aria Anni 80 che piace sempre e tanto.

Da Acne Studios ad Anteprima, fino a Jil Sander, Dennis Basso, Phang Dang Hoang e The Attico, i brand più prestigiosi li propongono in mille sfumature: piccoli o grandi, a giro singolo, doppio o triplo, anche incatenati tra loro o portati doppi a ricoprire quasi tutto l’orecchio. Un must have speciale per illuminare i vestiti estivi e l’abbronzatura. Quindi imperdibili in vista dell’estate.

Chanel, Oscar de la Renta e Choice giocano con forme neutre che si alternano a modelli con cristalli: la maison francese li propone “incompleti”, con un giro interrotto ma super brillante con piccoli decori che illuminano il simbolo della doppia C; il brand americano, invece, gioca con quelli dalle dimensioni grandi, dai mille riflessi di luce. Il richiamo romantico e colorato al mondo floreale di Oscar de la Renta fa respirare aria di primavera. E chi li ha conservati nel porta gioie, una bella lucidata e via.

