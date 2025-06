Evita Perón, la First Lady moglie del Presidente argentino Juan Domingo Perón, rivive a teatro con uno dei musical più amati del repertorio anglo-americano. Al London Palladium, teatro del West End, va in scena una nuova produzione firmata Jamie LLoyd. E chi ricopre il ruolo di questo forte mito popolare? L’attrice americana Rachel Zegler passa dalla fiaba - è stata l’ultima Biancaneve al cinema al mito. E si fa biondissima per questa versione contemporanea dell’opera di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber. Regge il paragone con la Perón?

L'attrice Rachel Zegler canta Don't cry for me Argentina nel ruolo di Evita Perón, dal balcone del London Palladium Credit: Getty Images

La star, che riesce a conferire grande pathos alla sua interpretazione, è qui affiancata da Diego Andres Rodriguez nel ruolo di Che, figura corale che percorre e commenta la vicenda dell’ascesa e della morte di Evita. La Prima Donna dell’Argentina mantiene negli Anni 40 e 50 un costante impegno per la dignità femminile, che la porta, il 26 luglio del 1949, a fondare il Partito Peronista Femminile (PPF), di cui è presidente fino al 1952.

Nello spettacolo, la musica coinvolge con brani che hanno lasciato il segno come Don’t Cry for Me Argentina, Oh What a Circus, Another Suitcase in Another Hall e You Must Love Me, brano che vince l’Oscar nel 1997. La canzone, cantata da Madonna, è il primo singolo estratto dal film Evita. Il regista Jamie Lloyd torna con questo nuovo allestimento - la cui rappresentazione ufficiale è in programma il primo luglio - dopo la sua acclamata versione all’aperto del 2019.

Leggi anche:

F1, la première del film sulla Formula 1 accende New York