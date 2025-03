Paris Fashion Week, per Louis Vuitton la moda è un viaggio

La collezione autunno inverno 2025-2026 di Nicolas Ghesquière va in scena in una stazione ferroviaria, un luogo di partenze e ritorni. Di malinconia e speranza

La moda come viaggio, emozione. Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni donna di Louis Vuitton, ambienta la collezione fw’25-’26 all’Étoile du Nord, uno spazio segreto vicino alla Gare du Nord, a Parigi, e la popola di viaggiatrici del tempo. La stazione, location scelta con la collaborazione della scenografa e costumista britannica Es Devlin, diventa il teatro di una storia fatta di arrivi e partenze, incontri e addii, scoperte e avventure, entusiasmi ed euforie.

Una collezione tra nostalgia e modernità

Ieri, oggi e domani si incrociano nelle creazioni di Ghesquière. Linee leggere e volumi strutturati danno vita a silhouette che evocano l’eleganza rétro dei viaggiatori del passato, tessuti tecnici e dettagli innovativi proiettano la maison nel futuro. Ogni look è un tributo alla cultura del viaggio. Sfilano abiti con gonne super vaporose, giacche in pelle bordate di pelliccia, trench e slip dress impreziositi di pizzo e le sneakers. E poi bauletti, borsoni e anche custodie di strumenti musicali.

Tante, tantissime le borse, che si evolvono con l’introduzione di Express, un nuovo modello ispirato al modello Keepall, dalla forma morbida e i colori delicati. Non mancano foulard e cappelli. La palette è variegata, con tante stampe. Il risultato è una collezione che celebra gli spostamenti ed onora l’anima più profonda di Louis Vuitton: il lusso come esperienza.

Il forte legame tra la maison francese e il viaggio

Il mondo del viaggio è la storia di Vuitton. Fin dal 1854, quando la maison francese apre il suo primo atelier a Parigi, in Rue Neuve-des-Capucines. Vuitton, che si era formato come apprendista da un fabbricante di bauli, intuisce che con lo sviluppo delle ferrovie i bagagli devono essere leggeri, resistenti e pratici. Da allora il viaggio della maison francese non si è più fermato e nemmeno quello delle sue donne, sempre entusiaste e al passo con i tempi.

Emma Stone capitana le donne viaggiatrici alla “gare” di Vuitton

Tra gli ospiti alla sfilata, Emma Stone in nero con trasparenze, Jennifer Connelly lady in red e Ana de Armas che gioca con il back e l’argento.