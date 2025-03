Oscar 2025, i vincitori

Gli Oscar 2025 hanno illuminato come ogni anno il Dolby Theatre di Los Angeles. Al timone della conduzione il comico americano Conan O’Brien. La 97°esima edizione della cerimonia ha visto trionfare come Miglior Film Anora di Sean Baker, l’anti Pretty Woman, che ha portato a casa un bottino inatteso di statuette d’oro: Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio. La straordinaria interpretazione della stripteaser Anora ha consentito alla venticinquenne Mikey Madison di vincere il suo primo Oscar come Miglior Attrice Protagonista, infrangendo le speranze di Demi Moore, data praticamente per certa vincitrice dopo il ruolo intenso in The Substance, di Coralie Fargeat. Il film ha conquistato anche il premio Miglior Trucco e Acconciatura.

Adrien Brody, con The Brutalist, si è aggiudicato la vittoria come Miglior Attore Protagonista. La pellicola di Brady Corbet ha vinto anche come Miglior Colonna Sonora e Miglior Fotografia.

Zoe Saldana, con un discorso romantico e quasi commovente, ringrazia la famiglia stringendo forte il suo Oscar, vinto per il ruolo di Attrice Non Protagonista in Emila Pérez. Le parole d’amore rivolte al marito, l’artista italiano Marco Perego, hanno conquistato Teatro e pubblico. Kieran Culkin vince come Attore Non Protagonista.

Emilia Pérez si aggiudica la statuetta per la Miglior Canzone, interpretata da Selena Gomez. È Mick Jagger, in tutta la sua simpatia da membro dei Rolling Stones, a salire sul palco per premiare gli autori di El Mal, Camille e Clément Ducot.

L’Oscar per i Migliori Costumi e la Migliore Scenografia vaa Wicked. Il costumista Paul Tazewell è stato premiato da star come Lily Rose Depp ed Elle Fanning.

Dune-Parte Due si aggiudica la statuetta per i Migliori effetti speciali, ritirato Rhys Salcombe e team.

Victoria Warmerdarm ritira il premio per I’m not a robot che vince come Miglior Corto Live Action, Peter Straughan ritira il premio per la Miglior Sceneggiatura Non Originale per il Conclave.