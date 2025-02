C’era una volta Vivian, la parrucca platinata e le lacrime all’opera. Era una favola la sua “Pretty Woman” e come tale ha fatto sognare un’intera generazione ben sapendo che, come cantava Bennato, “una favola non è realtà”.

Invece Anora. Qui tutto sembra uguale ma non lo è. La vicenda di questa spogliarellista di New York che sposa impulsivamente il figlio di un oligarca russo sperando di aver dato una svolta alla sua vita è assolutamente credibile in un crescendo di scene pulp, violenza, minacce e tensioni.

Qui non c’è Richard Gere nelle vesti del principe azzurro che si presenta sotto casa dell’eroina e se la porta via. E neppure una versione moderna in cui Anora se ne infischia dell’amore e se ne va, lei e il suo costumino sexy, a tentare la fortuna in Costa Azzurra. Eppure il filmetto su cui nessuno puntava e che si è già aggiudicato la Palma d’oro a Cannes fa sognare proprio perché racconta quella felicità che arriva quando e dove non si aspetta.

E certo non vestita da principe azzurro. Un po' più simile alla vita insomma. Una storia e un personaggio destinati a lasciare il segno. Bravissima Mikey Madison che ha sorpreso tutti conquistando il premio come Migliore Attrice ai BAFTA 2025 battendo concorrenti di alto livello come Cynthia Erivo, Marianne Jean-Baptiste, Demi Moore, Saoirse Ronan e Karla Sofía Gascón.

“È la celebrazione del film. È la celebrazione di Anora, un personaggio così incredibile. Sono stata così fortunata da interpretarlo. E’ davvero bellissimo”, ha dichiarato l’attrice.

E sul palco della Royal Festival Hall di Londra, ritirando il premio, Madison ha reso un importante omaggio, quello alle prostitute: "Voglio solo dire che vi vedo. Meritate rispetto e dignità. Sarò sempre un’amica e un’alleata, e invito gli altri a fare lo stesso". Un discorso commovente come la sua interpretazione.