I look più belli sul red carpet dei Bafta

Le celebs si sono date appuntamento a Londra per la 78esima edizione dei premi della British Academy of Film and Television Arts. Ecco chi ha brillato

Glamorous. Un tappeto rosso che si trasforma in passerella, il cinema incontra la moda in una celebrazione di eleganza e stile. La 78esima edizione dei premi BAFTA Awards 2025, British Academy of Film and Television Arts, ha illuminato Londra. Gli attori e le attrici più acclamati del momento, non solo britannici, hanno sfilato davanti ai flash sfoggiando creazioni uniche.

Mikey Madison ha sorpreso tutti ai BAFTA Awards 2025, conquistando il premio come Migliore Attrice per la sua interpretazione in Anora, film diretto da Sean Baker. La sua vittoria ha battuto concorrenti di alto livello come Cynthia Erivo, Marianne Jean-Baptiste, Demi Moore, Saoirse Ronan e Karla Sofía Gascón, rendendola la protagonista di una delle sorprese della serata. Madison ha ritirato il premio indossando un elegante abito custom Prada, aggiungendo un tocco di raffinatezza alla sua serata memorabile.

Demi Moore, la più brillante

La più brillante di tutte era Demi Moore. Brillante nel vero senso della parola, con un abito halterneck di Alexander McQueen, un capolavoro sartoriale che, con la sua cascata di ricami in filigrana martellata multicolore, ricordava una vetrata gotica.

L’eleganza raffinata di Selena Gomez

Selena Gomez in Schiaparelli e gioielli Tiffany&Co è egregia: lungo abito nude ricoperto di cristalli, da cui spunta un originale secondo abito in contrasto, nero e dalla scollatura da capogiro.

Pamela Anderson, diva d’altri tempi

Come una diva d’altri tempi ha sfilato Pamela Anderson in Jacquemus. L’abito dell’attrice ricorda lo stile di Marilyn Monroe. In un delicato tessuto arricciato, accompagna con grazie le curve per poi aprirsi in un romantico strascico. Come sempre, l’attrice-produttrice rinuncia al make-up e si mostra senza filtri.

Zoe Saldana in total black

Premiata come Miglior Attrice Non Protagonista per Emilia Pérez, Zoe Saldana è impeccabile in Saint-Laurent. L'abito nero a sirena in pizzo con dettaglio di piume sullo scollo dello stilista, che è anche co-produttore e costumista della pellicola, è un incanto.

Il red carpet dei BAFTA è stato un assaggio glam di quello che saranno gli Oscar. Appuntamento a Los Angeles il prossimo 3 marzo.