Ombretti pulp, il ritorno dei colori accesi

Colorati, sgargianti, accattivanti: i toni degli ombretti nella stagione primavera-estate 2025 stupiscono per la loro versatilità e richiamano quelle tinte anni 80 e 90 ora più che mai protagoniste del make-up.

Palettes pluricromatiche, coniugate a mascara altrettanto brillanti: questa la scelta, tra gli altri, di Dries Van Noten che opta per tonalità accese. Dall’arancione al viola, passando per il fucsia e le nuances pastello, lo sguardo diventa protagonista nella passerella dello stilista belga.

Più romantici i toni delle polveri usate da Laura Biagiotti: l’ombretto rosa con alcuni accenti dorati crea un raffinato effetto rose gold. Caldo e delicato. Diametralmente opposta la scelta di Emporio Armani che ricrea uno stile più androgino, anche grazie al make-up look realizzato da Hiromi Ueda: l’ombretto si declina in un gioco di luci e ombre che danno profondità, accentuando il contrasto e conferendo plasticità ai volumi.

Senza dimenticare l’azzurro o verde delle mamme, riproposti da tante maison, come allora, su tutta la palpebra, in perfetta citazione d’antan. Insomma, l’ombretto torna a essere elemento fondamentale nella costruzione di una preziosa cornice che incastona lo sguardo, in un gioco armonioso di forme, cromature e composizioni diverse tra loro.