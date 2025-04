Basta tabù. Com’è trendy il face tape. Lady Gaga ha dichiarato di avervi fatto segretamente ricorso già 10 anni fa, per mantenere lo sguardo intenso ed espressivo. I più attenti lo ricorderanno invece coraggiosamente esibito da Charli XCX ai Fashion Awards 2023.

La rapper Doechii lo ha riportato invece alla ribalta nella serata dei Grammy 2025. Ma a consacrare definitivamente questo “aiutino beauty” ci ha pensato Alessandro Michele. Il direttore creativo di Valentino lo ha inserito come parte integrante dei look e portato nello storytelling dell’ultima sfilata a Parigi.

Dall’estetica all’etica: il face tape accessorio di bellezza e simbolo di liberazione

Il face tape è un nastro adesivo speciale da applicare ai lati del viso, in corrispondenza delle tempie, per distendere le rughe e simulare un effetto lifting. Una sorta di cerotto, dunque, che solleva e tende la pelle, levigando i segni del tempo. Una tecnica che arriverebbe dal mondo drag, per rendere gli zigomi più alti.

Solitamente viene nascosto sotto i capelli e reso di fatto invisibile. Indossandolo anche sui red carpet, le star lo hanno invece “sdoganato” e reso un accessorio glam a tutti gli effetti. “Adora esporre qualcosa che è sempre stato volutamente nascosto”, ha dichiarato infatti nel corso di un’intervista Sam Woolf, lo stylist di Doechii. “Pensa fuori dagli schemi, le piace essere vulnerabile e mostrare cose che non si dovrebbero mostrare”.

Ha sollevato una riflessione sull’intimità anche Alessandro Michele per la presentazione della collezione per il prossimo autunno inverno di Valentino, nello show Le Méta-Théâtre des Intimités. A Parigi le modelle hanno sfilato con il face tape in bella vista, “emancipandolo” e rendendolo di fatto un simbolo. Un modo per contribuire a portare allo scoperto e a sollevare il velo su cosa sia vera bellezza e cosa apparenza, per superare pregiudizi e promuovere un’estetica libera e liberata.