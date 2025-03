A Parigi la seconda collezione ready-to-wear di Alessandro Michele, che ha debuttato nel ruolo di direttore creativo lo scorso settembre, va in scena in un bagno pubblico, luogo di verità e vestizioni. Un po’ club e un po’ voyeur. Un club piastrellato a luci rosse “distopico, perturbante, lynchiano”, costruito nel cortile dell’Istituto di cultura araba: specchi e lavandini, porte che si aprono e chiudono da dove escono modelli e modelle.

“Riservato e pubblico si mescolano”, spiega il designer che remixa l’archivio del fondatore facendo dialogare alto e basso. E’ il meta-teatro. “Un contro-luogo che neutralizza e sospende il dualismo tra interno ed esterno, tra ciò che è intimo e ciò che è esposto, tra il personale e collettivo”. E’ una riflessione sull’intimità del vestire.

Il rispetto per la maison e l’estetica di Alessandro Michele

Le creazioni di Michele rispetta l’heritage della maison, filtrate dalla sua estetica. Ricorrono gli anni ’60 e ’70: i volant e i fiocchi, le giacche e i jeans dritti, le scollature a cuore e le camicie di seta, i tailleur e le fasce in testa.

Poi il pizzo, espressione di quel massimalismo cui il designer è votato.

Da segnalare anche il ritorno della pelliccia, soprattutto nella versione che non prevede l'utilizzo di materiale di derivazione animale: si abbina ai pantaloni sartoriali, ricoprire interi capispalla o solo maniche, finisce sui profili e sulle bordure. La sfilata porta con sé anche una riflessione sulla bellezza nel tempo, sul cambiamento fisico del corpo. Alcune modelle indossano la cuffia e i patch con elastici per tirare la pelle e levigare le rughe d’espressione. La nudità è evocata, ma mai palese.

Da Georgina Rodriguez a Bianca Balti: le muse e gli amici di Alessandro Michele in front-row

In front-row, tanti volti noti, come Jared Leto, Alessandro Borghi e la bassista dei Maneskin Victoria De Angelis, legato ad Alessandro Michele fin dai tempi di Gucci. Accanto a loro ci sono le muse del designer romano. In primis l’artista trasformista statunitense Chappell Roan, perfetta per questo nuovo corso di Valentino. Poi, Bianca Balti e Georgina Rodriguez, fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo.