Al via la Milano Fashion Week Uomo primavera-estate 2026

Parte oggi 20 giugno la Milano Fashion Week Uomo primavera-estate 2026, in contemporanea con la fine di Pitti Uomo a Firenze. Fino al 24 giugno sfilano in città i brand più prestigiosi. In totale, 81 appuntamenti divisi tra sfilate, presentazioni ed eventi, decreteranno le prossime tendenze per lui.

Apre le danze Setchu, per la prima volta in sfilata nel capoluogo meneghino, venerdì alle ore 17. Poi lo stesso giorno è il turno di Fiorucci e PDF, brand emergente di Domenico Formichetti. Il 21 giugno è il turno di Pronounce, Dolce&Gabbana, Paul Smith ed Emporio Armani. Domenica 22 sfilano, invece, Simon Cracker, Qasimi, Prada, Dunhill e Saul Nash, marchio che come ha sempre scelto Londra come location per la sfilata. Il 23 vanno in scena David Catalán, Miguel Vieira e Giorgio Armani.

All’appello, in questa fashion week, mancano però tre marchi rappresentativi della moda italiana: Fendi, Gucci ed Ermenegildo Zegna, che ha sfilato l’11 giugno a Dubai.

Una settimana della moda speciale per Jacob Cohën, che festeggia il quarantesimo compleanno del brand.

Vivienne Westwood torna finalmente a Milano ed è grande l’attesa per le presentazioni di Brunello Cucinelli, Tod's, Etro, MSGM, Bally.

Per la prima volta le presentazioni di Leonardo Valentini, Rowen Rose, Uma Wang, Meriisi e Cascinelli andranno in scena durante la Milano Fashion Week Uomo.

Grande festa per Dsquared2, che, stasera festeggia i suoi 30 anni con un super Summer Party. Domani, sabato 21, ci sarà la festa della Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con il Milano Fashion Institute, la business school di CNMI.

