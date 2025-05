Dall’abito-pizza di Rihanna a Katy Perry versione lampadario. Ecco i look più stravaganti della storia del Gala in attesa di scoprire quelli di “Superfine: Tayloring black style”

Il Met Gala è ogni anno uno degli eventi mondani più attesi dal jet set internazionale, il palcoscenico perfetto per sfoggiare abiti spettacolari e fuori dagli schemi. E le star di tutto il mondo lo sanno: ogni primo lunedì di maggio il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York diventa un vero e proprio terreno di gara di stile.

In attesa dell’evento di quest’anno, il 5 maggio, ripercorriamo le mise più bizzarre della storia del Met.

Nel 2015 la cantante Rihanna calca il red carpet con un abito firmato Guo Pei, che scatena grande ironia sul web, facendo nascere meme su meme. Un mantello dallo strascico infinito con bordo di pelliccia e decorato con motivi barocchi, per molti, fa sembrare la star una grande omelette o una pizza.

Photo Credit: Getty Images

Ipotesi di blackout al Met Gala? Nessun problema se tra gli invitati c’è la cantante, ora anche viaggiatrice nello spazio, Katy Perry. Nel 2019 la performer lascia tutti a bocca aperta arrivando alla cerimonia vestita come uno chandelier, un lampadario classico. L’abito firmato Moschino faceva l’occhiolino al film Disney “La Bella e la Bestia”. E per non farsi mancare nulla, alla festa post red carpet, la star arriva vestita da hamburger, dimostrandosi ancora una volta maestra di autoironia.

L’omaggio al mondo fatato di Walt Disney non è solo idea di Katy Perry. Anche l’attrice Zendaya, nella stessa edizione del Met, nel 2019, osa con il romanticismo più assoluto. L’abito da principessa, ispirato alla fiaba di Cenerentola, è una creazione color carta da zucchero, firmata Tommy Hilfigher, che si illumina (nel vero senso della parola) grazie a una bacchetta magica speciale e al tocco dello stylist della star. La carrozza a forma di zucca come borsetta è il vero tocco magico.

Photo Credit: Getty Images

Il Met Gala è terreno di creatività e originalità. Lo sa bene la cantante Cardi B, che nel 2024 arriva in un Giambattista Valli total black, accompagnata da metri e metri di tulle a formare uno strascico che sembra una immensa nuvola nera. Gioelli appariscenti e un turbante allungato completano la figura.

Photo Credit: Getty Images

Le sfilate sul red carpet del MET sembrano vere e proprie performance. Come quella del cantante Billy Porter, che nel 2019 fa il suo ingresso su una portantina, in perfetto stile Egitto, con un costume firmato The Blonds. “Sun God” - Dio del sole - è il nome dell’abito dorato, formato da una tuta con ali e un copricapo da ben 24 carati. Ai piedi, scarpe Giuseppe Zanotti in foglia d’oro.

Photo Credit: Getty Images

Stesso mood anche per il cantante Lil Nax S, che nel 2023 spiazza tutti con un’enorme cappa dorata di velluto, sotto la quale nasconde una vera e propria armatura che strizza l’occhio ai personaggi di Transformer. Il look firmato Versace è spaziale e total gold.

Photo Credit: Getty Images

Al Met Gala tutto è possibile. Jared Leto docet. Maestro dei costumi bizzarri, l’attore e cantante nel 2023 si presenta all’evento travestito da gatto bianco con enormi occhi azzurri, per omaggiare Choupette, la tanto amata gatta dello stilista Karl Lagerfeld.

Ora non resta che spettare l’edizione di quest’anno… per stupirsi ancora una volta.