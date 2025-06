La celebre performer ha celebrato l’isola e la sua energia con una serata magica e una capsule collection per Chantecler.

La celebre performance artist Marina Abramović è sbarcata per la prima volta a Capri.

La sua visita è stata celebrata con l'evento “Breathing Rocks”, che si è tenuto nella cornice del belvedere di Tragara, con i maestosi Faraglioni sullo sfondo.

L’incontro non è stato solo un omaggio a una figura iconica dell’arte contemporanea, ma anche un momento di condivisione dello spirito di apertura, creatività e di quell'orgoglio civico che caratterizzano da sempre l’isola.

La Abramović, pioniera della performance art, è considerata una delle figure più influenti dell’arte contemporanea.

Tra le sue creazioni più celebri figurano “The Artist is Present”, in cui ha condiviso momenti di silenziosa connessione con il pubblico al MoMA di New York, e “Rhythm 0”, dove ha permesso agli spettatori di interagire liberamente con il suo corpo.

Il legame tra Marina Abramović e Capri è nato grazie a Maria Elena Aprea, direttrice creativa di Chantecler e si è rafforzato grazie all’amicizia condivisa con Andrea Lazzari, art director e stylist, e Shai Baitel, direttore del Modern Art Museum di Shanghai.

È da questo intreccio di relazioni e visioni che ha preso forma l’idea della visita dell’artista e della collaborazione creativa che ne è scaturita.

L'evento

L’evento “Breathing Rocks” è stato un dialogo tra Abramović e Baitel, condotto dal giornalista e scrittore Cesare Cunaccia, storico dell’isola di Capri e autore, fra gli altri, di “Capri Dolce Vita”.

Insieme hanno esplorato il significato simbolico ed energetico delle rocce di Capri e in particolare dei Faraglioni, intesi come presenze vive, capaci di incarnare memoria, connessione e trasformazione.

Come ha dichiarato la stessa artista: “La pietra diventa energia, l’emozione prende forma, tre essenze che riecheggiano i fili invisibili che ci legano a Capri, agli altri, a noi stessi.”

Marina Abramović indossa un prezioso collier realizzato da Chantecler Capri disegnato da lei e dal suo Stylist Andrea Lazzari

La visita della Abramović coincide con l’anticipazione delle capsule collection “Chantecler X Marina Abramović”, creata in collaborazione con Andrea Lazzari e ispirata alla visione dell’artista e alle forze primordiali dell’isola.

Il collier che ha indossato la performer per l'evento è stato realizzato da Chantecler Capri su disegno di Marina Abramović e del suo stylist Andrea.

Tra arte e paesaggi mozzafiato, si è svolto anche un private party riservato agli amici più cari di Marina Abramović e della Maison Chantecler.

Il weekend si è concluso con la consegna delle Chiavi della Città di Capri alla Abramovic da parte del sindaco Paolo Falco.

