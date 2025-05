Mancano solo 40 giorni dall'inizio del loro tour di reunion con gli Oasis, i fratelli Gallagher vogliono arrivare in forma alla data.

I tabloid inglesi hanno rivelato che i due si sono allenati prima di ritornare sul palco.

Non è solo una questione di accordi discografici o tour mondiali: i fratelli più iconici del pop british stanno allenando corpo e mente per tornare sul palco.

Credit: Getty Images

Secondo indiscrezioni, Liam avrebbe iniziato un programma intensivo di allenamento, alternando corsa e nuoto, mentre Noel si affiderebbe a un personal trainer per ritrovare la forma.

Secondo quanto riportato dal Mirror, Liam seguirebbe una dieta sana e praticherebbe lunghe sessioni di corsa smettendo di fumare e di bere alcolici. Soprattutto dopo le diagnosi di tiroidite di Hashimoto e artrite, il suo stile di vita è cambiato molto.

Credit: Getty Images

E ora i due hanno un valido motivo in più per tenersi in forma: essere pronti per affrontare la pressione di un ritorno che promette di essere epocale.

Sui social, i segnali si moltiplicano: stories criptiche, frasi lasciate a metà e quella tipica ironia tagliente che da sempre accompagna la loro comunicazione.

I Gallagher sembrano finalmente pronti, stavolta sul serio, a tornare dove tutto è iniziato: sul palco, insieme.

