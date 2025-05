Vuole mostrarsi in una maniera diversa, Damiano David. Urlare di cose che finora non aveva affrontato. Per via di quella paura di esporsi che lo bloccava, del giudizio degli altri. “Mi sono sempre rifugiato dietro un senso di protezione, ora mi sento più sicuro e ho voluto distruggerlo". In queste parole c’è racchiuso tutto il senso di Funny Little Fears – letteralmente piccole paure buffe - il suo primo album da solista, senza i Maneskin, in uscita in tutto il mondo venerdì 16 maggio.

Quattordici brani in inglese (quattro finora i singoli, Silverlines, Born with a Broken Heart, Next Summer e Voices, dal 16 maggio sarà in radio il quinto, Zombie Lady) in cui si esplorano i colori del pop, le atmosfere Anni 50 e il cantautorato. Poco rock e niente più calze a rete con cui Damiano (e la band) fece impazzire le fan, ma un’immagine molto più misurata, quasi da lord, che comunque – c’è da scommettersi – farà ugualmente girare la testa. Del resto, la moda lo corteggia da sempre. La sua presenza in front raw per le maison e per il pubblico è interessante quanto la collezione in passerella. Da febbraio, inoltre, è Global PR Ambassador di Bulgari.

Un nuovo debutto accompagnato da un World Tour, con già le tappe europee sold out, comprese le tre italiane, a Milano il 7 ottobre e a Roma l'11 e il 12 ottobre. “Vorrei avesse un’immagine vintage e creare connessioni dirette con chi viene a vedermi”.

Il titolo Funny Little Fears è arrivato dalla consapevolezza “di come quelle paure che hanno costituito spesso un blocco della mia vita siano diventate con l'album una cosa bella attraverso cui confrontarmi con gli altri". Insomma, il disco, per David, è una sorta di autoanalisi: "Mi sentivo sbagliato e questo è un viaggio dentro me stesso dove ho tirato fuori anche parti molto personali, aiutato dal fatto di essere in una città diversa”. Un viaggio fatto per buona parte mano nella mano con la collega e fidanzata Dove Cameron, con la quale fa coppia fissa dal 2023. “È la persona più importante della mia vita”, ha detto più volte pubblicamente il cantante. E nel disco ci sono tutte le fasi dell’amore, dal cuore infranto all'incontro con un'altra persona, l'innamoramento (da Angel - il brano più difficile da scrivere - a The First Time), fino alla relazione stabile.

Sembrano ormai di un’altra era il provino di XFactor con i Måneskin (in cui tutti già sapevamo che avrebbero trionfato), la vittoria al Festival di Sanremo nel 2021 con Zitti e buoni e quindi l'Eurovision, il tour mondiale in compagnia di Vic de Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Ora Damiano ha una prospettiva globale, e non esclude di poter debuttare, un giorno, anche come attore. Sarebbe un altro tassello della sua inarrestabile carriera, che l’ha visto anche nel ruolo di stilista in una collezione firmata per Diesel.

