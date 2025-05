Il mondo del calcio non è fatto solo di palloni e campi sportivi. I calciatori catturano l’attenzione anche per il loro stile e la loro influenza nel mondo della moda. Alcuni hanno fatto storia per il loro stile di vita o per un look che resta impresso.

Primo fra tutti David Beckham, sempre sotto i riflettori da quando segnava gol su gol al Manchester United e per la relazione con la ex Spice Girls ora stilista di successo, Victoria. Fashion icon degli Anni 90 e 2000, la coppia detta stile: il look del calciatore attraversa diverse fasi – dal caschetto da bravo ragazzo alle treccine – fino alla sobrietà odierna che lo porta a essere ambassador e designer per Hugo Boss.

Credit: Ufficio Stampa Hugo Boss

Cristiano Ronaldo non è da meno. Il calciatore argentino da sempre conquista i fan con il suo atteggiamento sicuro, una condotta di vita salutare e un grande talento in campo. Sotto i riflettori anche per le sue storie d’amore – in passato con la modella Irina Shayk e ora con la moglie Georgina - vive una vita all’ennesima potenza. Nel tempo diventa punto di riferimento del mondo della moda, fondando anche il brand, CR7. Le sue grandi passioni? Le auto – il suo garage pullula di preziosi bolidi tra Ferrari, Rolls Royce, Bugatti – e le case da mille e una notte.

Credit: Getty Images

Personalità diverse e stili differenti, alcuni davvero indimenticabili, riassumibili anche in sole due parole: “divin codino”, un soprannome che rievoca in modo automatico la figura del grande Roberto Baggio, calciatore simbolo degli Anni 90. Uno stile imitatissimo e nato per caso: in America con la Nazionale incontra in albergo una cameriera con le treccine e decide di copiare il look della donna. Per giocare più comodamente le raccoglie in un codino. Il resto è storia.

Credit: Getty Images

Dal codino di Baggio alla chioma di Lamine Yamal, punta di diamante del Barcellona. Fantasista e funambolo, in campo il quasi diciottenne spagnolo lascia tutti a bocca aperta non solo per il suo gioco. Il ragazzo detta stile per i suoi capelli ricciolini che scendono leggermente sulla fronte. Il punto forte? Sono biondissimi! Insieme al talento innato, lo rendono un’ala destra unica.

Credit: Getty Images

In fatto di acconciature i calciatori la fanno da padroni. In primis l’attaccante della Roma Paulo Dybala, classe 1993, che con il suo taglio originale, rasato ai lati e a spazzola in alto, ha fatto scuola.

Credit: Getty Images

I calciatori sono presi di mira, in senso buono, dai brand più prestigiosi. Tra questi Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, che vanta una grande amicizia con la maison francese Louis Vuitton. Nel 2024 l’azienda e il direttore creativo Pharrell Williams gli hanno dato il benvenuto eleggendolo a nuovo Friend of the House.

La moda entra in gioco anche nella vita degli sportivi, per alcuni più di altri, quasi a rappresentare il fatto che ogni sport andrebbe giocato con stile, non solo in campo, ma anche fuori.