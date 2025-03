I meravigliosi 40 anni di Keira Knightley

Sembra dimostrare ancora 20 anni, come quando la ammiravamo nel ruolo di Elizabeth Bennet in Orgoglio e pregiudizio (2005), film che le è valso ben due candidature, una al Golden Globe e una agli Oscar come miglior attrice. Invece Keira Knightley, oggi 26 marzo 2025, spegne 40 candeline.

Fa la sua prima apparizione in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma (1999) scritturata da George Lucas nel ruolo di Sabé e ottiene successo nel 2002 grazie alla commedia Sognando Beckham che omaggia l’omonimo calciatore. L’anno seguente la consacra “regina dei pirati” con il film La maledizione della prima luna, primo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, a fianco di nomi importanti come quelli di Johnny Depp e Orlando Bloom. Da allora un crescendo di ruoli e personaggi tra film storici, commedie e thriller. Tra i ruoli più importanti della sua carriera spicca anche quello nel film Anna Karenina del 2011.

Il suo stile è elegante e sobrio Oltre all'immenso talento attoriale, Keira ha conquistato il pubblico anche grazie al suo stile elegante, sobrio. Nelle occasioni più importanti i suoi look diventano sempre iconici. Come al recente evento di beneficenza del Grand Dîner du Louvre, in occasione della Paris Fashion Week 2025, dove Keira ha sfoggiato un abito Chanel in tulle nero composto da bustier senza spalline in velluto e una gonna tutù in organza nera. Anche alla première della serie “Black Doves” la Knightley si è presentata con un look total-black della haute couture autunno 2024 di Chanel: giacca laccata nera abbinata a una lunga gonna svasata in guipure nera, impreziosita da dettagli floreali.

Ai Golden Globes 2025 ha optato per un abito della maison Chanel, caratterizzato da una gonna in jersey laccato e da un corpetto ricamato con cristalli, strass e paillettes, accompagnato da piume sotto il seno.

È apparsa a sorpresa anche tra i front-row della sfilata di Tod’s alla Milano Fashion Week 2025 sfoggiando invece un vestito strapless total-white senza spalline ma con una cornice sul décolleté che definisce la scollatura, accompagnato da una maxi-clutch nera con chiusura a gioiello.

È legata alla maison Chanel

La pluripremiata attrice britannica è stata inoltre testimonial di Chanel in diverse occasioni: dallo spot pubblicitario del profumo Coco Mademoiselle, dove interpreta una giovane Coco Chanel, alla linea di rossetti Coco Rouge: il volto della Knightley è ormai facilmente riconducibile al nome della maison. La casa di moda la scelse inoltre come volto dei cortometraggi per il centenario del brand.

Black Doves è l’ultimo suo successo

L'ultimo successo della carriera di Keira Knightley si chiama Black Doves, serie in cui interpreta il ruolo di una spy per una società privata di spionaggio. Un set che l’ha costretta a cimentarsi nelle arti marziali e destreggiarsi fra i vari combattimenti. “Uno spasso”, ha detto. Che dire? Keira non smette mai di stupirci. Auguri!