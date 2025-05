L'attrice è arrivata alla prima newyorkese di Hurry Up Tomorrow sfoderando uno dei look più iconici del guardaroba della protagonista di Sex and the City

Jenna Ortega ha riportato in auge uno dei look più iconici del cinema: il celebre newspaper dress indossato da Carrie Bradshaw in Sex and the City.

La giovane attrice è stata fotografata durante un evento esclusivo a New York, sfoggiando una reinterpretazione contemporanea dell’abito firmato Dior, disegnato da John Galliano nel 2000.

Credit Getty Images

L'abito, un mini dress stampato con pagine di giornale, è diventato un pezzo cult quando Sarah Jessica Parker lo indossò nel secondo episodio della terza stagione della serie.

Quel look parlava di cultura pop, di moda audace e di una femminilità complessa, tanto quanto la protagonista della serie Tv.

Sui social l’apparizione ha subito generato entusiasmo: “Jenna is the new Carrie”.

Credit Getty Images

La versione del newspaper dress della Ortega, riportata in auge 24 anni dopo è più strutturata, con tagli asimmetrici e una palette più neutra, ma resta comunque fedele allo spirito originale.

L'attrice ha completato l’outfit con stivaletti in vernice nera, trucco grafico sugli occhi e capelli raccolti in uno chignon disordinato, dando al look un tono punk-chic.

Il look "rispolverato" dai primi anni Duemila non è solo un tributo a Carrie, ma anche un’affermazione di stile e identità a dimostrazione del fatto che la moda può essere (anche) un dialogo tra generazioni diverse e non solo una successione di tendenze.