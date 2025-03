Jane Fonda, a 87 primavere e con i capelli color argento, è nel fiore dei suoi anni. Ha decisamente fatto un patto con il diavolo. L’attrice e attivista, che di secondo nome fa Saymour, sembra essere al massimo della sua forma e del suo fascino. Una bellezza fresca e solare che neanche il passare del tempo ha scalfito. Figlia del grande attore Henry Fonda, Jane ha conquistato Hollywood nel 1968 interpretando, per il regista e poi marito Roger Vadim, il personaggio di Barbarella. Outfit spaziali per la regina della galassia che ha saputo incantare il mondo del cinema, vincendo due premi Oscar: nel 1972 con Una squillo per l'ispettore Klute e nel 1979 per Tornando a casa.

Alla domanda “Qual è il suo segreto?” risponde: “Dormo bene e a lungo, mangio sano, faccio sport ma la ricetta è un'altra: io sono curiosa, è quello che mi fa stare così bene". Una curiosità che l’ha portata a essere una di quelle figure che vedono oltre, lanciano trend e fanno nascere fenomeni culturali.

Negli Anni '80, fanno boom i suoi video di aerobica. Fascetta nei capelli, body e tubolari colorati. Ai piedi le Reebok. Milioni di ragazze in tutto il mondo davanti alla tv fanno esercizi cercando di rincorrere il mito della forma fisica che spopolava in quegli anni. Passa il tempo ma Jane Fonda continua a ispirare con un’intensa dose di grinta anche grazie alla moda. Sui red carpet incanta con i suoi look, la figura elegante e il sorriso smagliante. Il tailleur è una divisa alla quale non rinuncia. E quante 87enni potrebbero sfoggiare un cappotto maculato dando vita a un risultato glamour?

Oggi, con il suo carisma, la sua personalità spumeggiante, oltre che con il suo stile unico, Jane continua a essere un esempio da seguire. Passo dopo passo, a cominciare dalle sue sneakers. La Fonda è testimonial delle Golden Goose. Nella campagna pubblicitaria entra in uno studio fotografico e aspetta che un giovane, lo skateboarder australiano Keedan Palmer, le porti le scarpe da indossare. Lei appare infastidita (ma solo nello spot), in uno look casual chic: tailleur nero, camicia bianca e sneaker. Un modello nato nel 2007 ispirato alla cultura dello skate. Un viaggio a Los Angeles l’ispirazione per creare la prima sneaker con la stella Golden Goose. Il risultato elegante e senza sforzo. Come la nostra Jane. Chi meglio di una superstar come lei per rappresentare la “Super-Star”?