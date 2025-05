La moda, da tempo, ha trovato nei musei una passerella d’eccezione.

Gli spazi dell’arte si sono trasformati in scenografie mozzafiato per collezioni iconiche.

Celebriamo questa giornata ripercorrendo alcune delle sfilate più spettacolari che hanno unito couture e cultura.

Gucci Cruise a Palazzo Pitti, Firenze (2018)

Un viaggio estetico nel cuore del Rinascimento, dove la moda ha incontrato la storia sotto le volte affrescate della reggia medicea.

La prestigiosa Galleria Palatina di Palazzo Pitti, a Firenze, ha aperto per la prima volta le porte alla moda con la collezione con la Gucci Resort 2018, portando il pubblico al centro dell’arte e della cultura rinascimentale.

Una location d’eccezione che sembra aver influenzato anche lo stile in passerella. Tra retine di perle nei capelli, abiti ricamati e decorati, monili e gioielli dal gusto antico, Alessandro Michele ha portato in scena tutto il mondo della maison.

Credit: Getty Images

Tate Modern di Londra (2025)

Alla Tate Modern di Londra, il museo di arte moderna e contemporanea più visitato al mondo, Gucci ha presentato la sua collezione Cruise 2025.

Arte, architettura e moda si sono unite tra suggestioni bohémienne e pragmatismo contemporaneo, con un pizzico di romanticismo.

Ancora una volta la moda ha incontrato l’architettura, in una location anticonvenzionale per una sfilata, ma che manifesta nuovamente l’interesse sempre più diffuso verso quelli che un tempo erano spazi industriali. Quest’anno, invece, Gucci ha scelto di svelare la nuova collezione Cruise 2026 proprio a Firenze, città natale del fondatore Guccio Gucci, all'interno dello storico Palazzo Settimanni.

Maison Alaia al Guggenheim Museum di New York (2025)

Un omaggio alla scultura vivente: le linee architettoniche di Alaïa si sono fuse con la spirale futurista del Guggenheim, in un dialogo perfetto tra forma, movimento e luce.

Con la sua imponente struttura, caratterizzata da un’immensa rampa di scale a spirale disegnata da Frank Lloyd Wright, il Guggenheim Museum è uno dei luoghi simbolo di New York in cui le silhouette della Maison hanno trovato la loro giusta collocazione.

Louis Vuitton al Louvre di Parigi (2021)

Davanti alla Nike di Samotracia è andata in scena la collezione donna autunno/inverno 2021 di Louis Vuitton.

Nicola Ghesquière ha celebrato l'heritage creativo dell'atetiler italiano Fornasetti con una sfilata che ha esposto l'immaginario figurativo dell'atelier di Piero Fornasetti fondato nel 1940.

13.000 creazioni che hanno raccontano i due universi creativi: da un lato i linguaggi estetici del direttore creativo e della Maison Louis Vuitton e dall'altro le opere prelevate dall'archivio Fornasetti.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Louis Vuitton al Musée d’Orsay di Parigi (2023-2024)

Il romanticismo di una collezione dal gusto rétro ha trovato la sua cornice ideale tra gli orologi e le tele impressioniste dell’antica stazione ferroviaria.

Grazie all'artista francese Philippe Parreno, il Musée D'Orsay di Parigi, location d'eccezione per la sfilata Louis Vuitton 2023-24 si è trasformato in un set di design, che arriva in contrapposizione con le silhouette scolpite di Nicolas Ghesquière e le visiere luminose, che sembrano arrivare dal futuro.

Chanel al MoMA di New York (2018-2019)

Quando Chanel ha sfilato al Museum of Modern Art di New York con la collezione Métiers d’Art 2018/-19 Paris-New York, era stato Karl Lagerfeld in persona a scegliere proprio il MoMA per portare l’eleganza parigina nel cuore dell’arte moderna americana.

Tra i corridoi che ospitano capolavori di Picasso, Warhol e Rothko, ogni look ha sfilato come una scultura in movimento, una celebrazione dell’arte in tutte le sue forme.

Così arte e moda si intrecciano, si osservano, si celebrano.

E quale giorno migliore del 18 maggio per rivivere questi momenti iconici?

