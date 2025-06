“Ratatan” è la nuova canzone dell’eterna Ragazza del Piper, in radio dal 6 giugno. La cantante è sempre stata iconica, non solo per i suoi testi musicali o le movenze, ma anche per i suoi look, un concentrato di originalità e stile

Dopo il successo di “Ho provato tutto”, uscito lo scorso marzo, ecco “Ratatan”, la nuova canzone di Patty Pravo in radio da venerdì 6 giugno. Un brano lontano dalle solite ballad, con cui l’artista si rimette in gioco. Un divertissement che la Pravo ha voluto incidere per la stagione estiva e che richiama sonorità beat Anni 60.

Negli anni la Pravo, seguendo il suo intuito musicale, con la sua voce potente e aliena, ha esplorato generi diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante. Sempre libera e all’avanguardia. Una Signora del palco, dalla personalità inafferrabile, anticonformista e originale. Felina nei movimenti, con una gestualità leggera, quasi sospesa. Elegante in ogni occasione, dal palcoscenico al red carpet.

In attesa di vederla nel tour estivo - prima data il 18 giugno al Teatro Romano di Fiesole – rivediamo i suoi look iconici.

Una "bambola"

Nel 1969 – anno del grande successo de Il Paradiso, primo brano scritto dal duo Battisti e Mogol - Patty Pravo ha una montagna di capelli e in una delle più note apparizioni per promuovere la canzone, si presenta con un abito bianco ricamato a manica lunga, con spacco frontale, stretto in vita da una cintura luccicante. Incarna lo spirito di emancipazione femminile dell’epoca. I capelli sono una vera e propria criniera, biondissimi e lunghissimi, all’indietro nella parte frontale, poi scendono sui lati. Il trucco è marcato sugli occhi con ciglia finte, eyeliner e ombretto per uno sguardo languido e sensuale. In questo periodo indossa spesso il choker che diventa uno dei suoi must.

Riccia e selvaggia

Pensiero stupendo nel 1978 è un successo straordinario. Patty Pravo è regina delle chart per 19 settimane. I capelli sono ricci e cotonatissimi. Il trucco è più deciso: ombretto dorato, ciglia finte e labbra rosse. Le mosse legate alla canzone sono sensualissime. La tuta monospalla, aderentissima e color rosso fuoco indossata durante uno show mette in risalto l’estrema magrezza e conferisce al look un aspetto piuttosto androgino.

Versione geisha

A Sanremo 1984 la Pravo porta il brano Per una Bambola (da non confondere con il suo grande successo La Bambola che è del 1970). Il suo look diventa iconico - un abito in oroton firmato Versace, ventaglio in mano e pettinatura da geisha – e che è stato esposto anche nella mostra “Donne protagoniste del Novecento” a Palazzo Pitti di Firenze nel 2013. Un mix perfetto di oriente, glamour e avanguardia. La cantante dichiarerà a proposito di quel look: "Gianni, una persona meravigliosa. Arrivava con il suo quaderno e mi diceva su due piedi di fargli uno schizzettino di quello che volevo. In quell’occasione fu tutto perfetto, dall’abito, alla pettinatura, al ventaglio. Avevamo studiato tutto nei minimi dettagli. Per l’acconciatura facemmo molte ricerche, mentre il ventaglio, quello venne in mente a me". Gianni Versace aveva una vera e propria passione/ossessione per la Pravo. Si narra che Donatella Versace, nata brunette, a 11 anni si tinse i capelli di biondo platino. Non fu una scelta indipendente ma indotta proprio dal fratello Gianni che la convinse essere l'hairstyle adatto alla sua personalità. La musa? Patty, ovviamente.

Il bob con frangia

A metà Anni 80 ecco, forse, la versione più bon ton. Con un bob con frangia, finto spettinato. E un make up maturale.

Vaporosa

Gli anni passano, ma la Pravo non perde la voglia di stupire. Nel 2011 la cantante è a Sanremo con un hair look vaporoso. Il raccolto, chiuso in alto da un mini chignon, ricorda le acconciature del primo Novecento. Gli occhi sono sempre definiti da matita e mascara neri.

Rasta, tailleur e PVC

Per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019, la cantante sfoggia sul palco una serie di completi giacca e pantalone, con top nude e stivaletti in PVC trasparente. A completare il look, un'acconciatura rasta che suscita qualche perplessità, ma sottolinea ancora una volta la sua capacità di sorprendere e innovare della Pravo. L’outfit è firmato da Simone Folco, che cura l’immagine di Nicoletta Strambelli.

Radical-elegante

Alla Mostra del cinema di Venezia 2024 l’eterna Ragazza del Piper arriva per ritirare il premio Women in Cinema Award, riconoscimento nato con l'obiettivo di rendere omaggio al talento delle donne. I capelli sono sciolti e un po’ mossi sulle punte. Lo sguardo è celato da un paio di occhiali da sole felini.

Al collo il maxi choker di diamanti che spunta dall'abito lungo nero, semplice e diritto, sovrastato da un cappotto nero leggero adornato da motivi tribali glicine. Ai piedi delle sneakers nere, espressione massima del suo senso dell’umorismo.

