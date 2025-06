Sono sensuali quanto basta, coniugano eleganza e provocazione e – buona notizia – sono versatili, stanno bene a tutte. Gli abiti senza spalle sono un grande classico e tornano protagonisti anche per l’estate 2025. Da Versace ad Alberta Ferretti, da Carolina Herrera a Ermanno Scervino fino a Victoria Beckham: in passerella li hanno proposti un po’ tutti, declinandoli dal romanticismo all’audacia pura.

Gli abiti off-shoulder valorizzano le spalle sottili o delicate, mettendole in risalto. Creano volume nella parte superiore e danno movimento alla silhouette: risultano quindi perfetti per chi ha una figura a rettangolo.

Sono ideali per chi ha il cosiddetto “fisico a pera”, con i fianchi più larghi delle spalle. Le spalle scoperte, infatti, attirando lo sguardo verso l’alto, bilanciano le proporzioni.

E per chi ha il collo lungo e le clavicole ben definite questo genere di abito è perfetto perché esalta senza eccessi il décolleté.

Perfetti per le serate estive, un aperitivo o un evento speciale, gli abiti off-shoulder di stagione giocano con tessuti leggeri e texture raffinate. Sembrano arrivare direttamente dagli Anni 70 – quando Brigitte Bardot era maestra di questo scollo super chic - e oggi splendenti come allora, se non di più.