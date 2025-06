Il Secolo dei Lumi e delle riforme narrato attraverso circa 150 opere. Capolavori di Goya, Tiepolo, Canaletto, Le Brun, Liotard, Mengs e tanti altri maestri. Spettacolari vedute di luoghi iconici del Grand Tour in Italia. Il monumentale Sposalizio Mistico di Santa Caterina del pittore francese Pierre Subleyras, che – novità – viene restaurato in diretta in mostra sotto gli occhi del pubblico. E, ancora, le sensuali curiosità del Gabinetto delle Antichità Erotiche ricostruito secondo la moda del Secolo dei Lumi.

Agli Uffizi torna in scena il Settecento. A riportarlo in scena la grande esposizione, “Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi”, allestita nelle sale affrescate al piano terreno. Da vedere fino al 28 novembre, dipinti e sculture, mobilia, porcellane, stampe e un grande arazzo. Molte opere sono esposte per la prima volta in Galleria, altre non più visibili da oltre dieci anni a causa dei lavori di ampliamento del museo.

Obiettivo della mostra è raccontare ad arte un’epoca di cambiamenti cruciali per il pensiero, l’estetica, il gusto occidentale, e anche per gli stessi Uffizi, che nel Settecento si trasformarono compiutamente da scrigno dinastico di collezioni reali in museo moderno, il primo al mondo. Fu proprio in questo tempo, infatti, che il patto stabilito dall'ultima discendente dei Medici, Anna Maria Luisa, certificando nel 1737 la fine della dinastia, ne vincolò lo sterminato giacimento di opere a Firenze "per ornamento dello Stato". E fu Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, a consentire nel 1769 ai cittadini, nel giorno della festa del santo Patrono di Firenze, San Giovanni (24 giugno) di visitare liberamente il museo.

Oggi nel capoluogo toscano arrivano ogni anno milioni di turisti, “attratti proprio dal mito del Primo Rinascimento”, sostiene Alessandra Griffo, curatrice della Pittura del Settecento delle Gallerie degli Uffizi. “Ecco, la riscoperta di questo periodo avvenne proprio nel corso del Settecento”. Impossibile davvero resistere a tanta bellezza.

