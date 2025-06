Per anni, portare un cognome famoso significava combattere con il sospetto del privilegio. Oggi, invece, i nuovi volti del cinema che provengono da famiglie celebri non vogliono scrollarsi di dosso le proprie origini, ma farne qualcosa di nuovo, personale, libero.

Sono belli ma anche determinati, ironici, glamour e imprevedibili. Ecco chi sono i figli d’arte che stanno dando un nuovo volto alla scena cinematografica internazionale.

Mia Threapleton – Anima antica, grinta nuova

Mia Threapleton, 24 anni, ha il portamento delle attrici del passato e la grinta di chi sa quanto valga la gavetta. Figlia di Kate Winslet e del regista Jim Threapleton, ha scelto da subito di ritagliarsi uno spazio personale, lontano dai riflettori ereditati.

“Ha sempre appoggiato il mio desiderio di fare tutto da sola, esattamente come lei”, racconta. Ma la passione per la recitazione è arrivata presto: a 13 anni ha detto chiaramente alla madre “Voglio fare l’attrice”, e un anno dopo ha debuttato accanto a lei ne Le regole del caos di Alan Rickman, interpretando Helene. “Capisco ora perché mia madre diceva sempre che questo lavoro è duro. Ha ragione! Ma ho amato ogni secondo”, ha confessato.

Dopo quell’esperienza, la sua carriera ha preso slancio: Shadows nel 2020, Le relazioni pericolose nel 2022, The Buccaneers e I Am Ruth (accanto alla madre, ma in ruoli separati) nel 2023.

La svolta più recente è arrivata con La trama fenicia, il film corale di Wes Anderson presentato a Cannes. Mia interpreta suor Liesl, accanto a Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Benicio Del Toro. Per prepararsi ha studiato la Bibbia, visitato chiese, parlato con religiosi: un approccio totale, rispettoso, silenziosamente appassionato.

Per farsi spazio senza agevolazioni, Mia ha scelto di usare professionalmente solo il cognome del padre. All’anagrafe è Mia Honey Winslet Threapleton, ma molti non sapevano del suo legame con Kate. “È scivolata sotto i radar. I direttori del casting non avevano idea fosse mia figlia”, ha rivelato Winslet con orgoglio. “Per lei era fondamentale sentirsi scelta per se stessa.”

Deva Cassel – Bellezza magnetica, scelte personali

Classe 2004, Deva Cassel non è solo figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. È uno dei volti più magnetici della sua generazione. Ha iniziato nella moda, diventando il volto della fragranza Dolce Shine di Dolce & Gabbana a soli 14 anni. Da allora ha sfilato per Dior, posato per Vogue, Elle e Harper’s Bazaar.

Alla sfilata Dior Cruise 2026 a Roma ha rubato la scena: abito couture off-the-shoulder, capelli ricci naturali, Lady Dior con dettagli Cannage dorati, rossetto rosso. Il tutto con un’eleganza che sembra innata.

Nel cinema ha esordito in La bella estate di Laura Luchetti, e oggi è Angelica Sedàra ne Il Gattopardo (Netflix), un ruolo che porta con sé carisma e fascino. Non ha seguito scuole tradizionali di recitazione, ma ha costruito il suo metodo giorno dopo giorno, leggendo copioni all’infinito e lavorando con discrezione.

Poliglotta, riservata, presente. Deva è un’icona contemporanea perfetta.

Lily-Rose Depp – Fluida, libera, iconica

Lily-Rose Depp, 25 anni, non ha mai cercato di rassicurare. Cresciuta tra Parigi e Los Angeles, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, è oggi una delle figure più glamour e imprevedibili del cinema e della moda.

Con The Idol ha diviso la critica. In Nosferatu di Robert Eggers è Ellen Hutter, al centro dell’ossessione del conte Orlok (interpretato da Bill Skarsgård), in un cast stellare con Willem Dafoe e Aaron Taylor-Johnson. Un film dark, perfetto per la sua estetica rarefatta e sensuale.

Lily-Rose ha dichiarato di avere una sessualità fluida, dicendo pubblicamente di non essere “eterosessuale al 100%”. Ha sempre sostenuto la comunità LGBT+ e difeso il diritto a non essere etichettati.

Oggi è legata sentimentalmente a Shake Balbuena, artista e rapper nota anche come Yellow Girl.

Vicina alla madre Vanessa e alla zia Alysson Paradis, Lily-Rose ha fatto della sua immagine una sintesi tra icona rétro e musa post-moderna. Sempre perfetta nei red carpet di Chanel, di cui è ambassador, è anche capace di dire: “Quel film di papà, Edward mani di forbice, mi ha traumatizzata da piccola. Non riesco ancora a guardarlo.”

Tra mistero e magnetismo, Lily-Rose è l’anomalia perfetta dello showbiz contemporaneo.

Caterina De Angelis – Intelligenza ironica e libertà

Caterina De Angelis, 24 anni, è figlia di Margherita Buy e del chirurgo Renato De Angelis. Ha iniziato con Vita da Carlo, è stata diretta dalla madre in Volare e oggi è tra i volti più freschi della commedia italiana, protagonista di L’amore, in teoria con Nicolas Maupas.

Interpreta Carola, personaggio controverso ma realistico. “Non l’ho giudicata. Ho cercato di capirla”, racconta.

Cresciuta tra Londra e Roma, ha studiato anche all’Accademia Silvio D’Amico. “L’amore? Per me è qualcosa di pacifico, leggero, non travolgente.”

Ha vissuto la sua formazione in libertà, tra famiglia e studio. E si muove con leggerezza anche nel look: jeans larghi, capelli sciolti, sguardo da chi osserva più che mostrarsi. Un mix di profondità e semplicità che la rende unica.

Patrick Schwarzenegger – Oltre i muscoli

Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold e Maria Shriver, è sempre più al centro della nuova scena hollywoodiana. Dopo le performance in Daniel Isn’t Real e The Staircase, si è fatto notare anche per il ruolo audace (e senza veli) in The White Lotus 3.

Ora punta in alto: ha espresso pubblicamente il desiderio di interpretare Patrick Bateman nel nuovo American Psycho di Luca Guadagnino. “Non vorrei altro ;)”, ha scritto su X, trasformando un commento in una vera candidatura virale.

Il progetto, ispirato al romanzo di Bret Easton Ellis e sceneggiato da Scott Z. Burns, non sarà un remake del film con Christian Bale, ma un adattamento più attuale e disturbante.

Dietro l’immagine da golden boy e il fisico da copertina, Patrick mostra oggi un interesse crescente per ruoli complessi e ambigui. Ora resta solo attendere per scoprire se il suo Bateman diventerà realtà.

