C’era un tempo in cui le lentiggini venivano coperte con strati di fondotinta, considerate come imperfezioni da mascherare sotto al make-up.

Oggi, invece, sono un tratto distintivo ricercato e addirittura ostentato.

Chi non le possiede per natura, fa di tutto per averle e le disegna con i tanti prodotti messi a disposizione dalle aziende di beauty.

Ma le lentiggini salgono anche in passerella.

Sempre più maison di moda scelgono volti che le portano con naturalezza, rompendo con gli standard estetici patinati del passato e abbracciando una nuova idea di bellezza, più autentica.

Le efelidi sono così diventate protagoniste non solo di scatti beauty, ma anche di sfilate e campagne globali di moltissimi brand.

Da Chanel, Chloé e Giambattista Valli ad Alberta Ferretti, da Benetton a Tommy Hilfigher, solo per citarne alcuni.

Credit: Getty Images

Anche nella scelta delle modelle, i brand privilegiano volti freschi, spesso lentigginosi, che rimandano a un’estetica boho-chic, radicata nella libertà e nella connessione con la natura.

Adwoa Aboah, Natalie Westling, Lily Cole, hanno fatto delle loro lentiggini un marchio di fabbrica.

Le lentiggini diventano così un modo per dire che la bellezza non sta nella cancellazione dei tratti distintivi, ma nella loro valorizzazione.

Leggi anche:

Ribbon eyes, cos’è il nuovo trend make-up per sguardi magnetici