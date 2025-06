Ci sono diversi punti di vista sul body. Chi lo ama e non può farne a meno, che lo trova pratico e funzionale e chi, all’opposto, lo ritiene scomodo… Eppure tutte ne abbiamo almeno uno nel cassetto. L’avevate dimenticato? E’ il momento giusto per rispolverarlo prendendo ispirazione dalle sfilate p/e ‘25.

Per Schiaparelli si indossa con il jeans a vita bassissima, Zimmermann lo fa sbucare dalla gonna facendo intravedere la sgambatura e Stella McCartney lo infila sotto il maxi blazer.

Da sinistra: Schiaparelli, Zimmermann e StellaMcCartney Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Sono lontani i temi in cui si portava nascosto, in cui era considerato un capo funzionale, a metà tra l’underwear e il basico comodo. Oggi il body non ha più segreti: la moda lo vuole protagonista del look. Del resto, è un perfetto sostituto di camicia, top e t-shirt. Quello in tinta unita è la scelta migliore, più “sicura”, il rischio errore è nullo. Se scollato lascia spazio a collane sovrapposte e a orecchini maxi. Di sera gioca con pizzi e trasparenze. Dalle passerelle allo streetwear è un attimo e Deva Cassel fa scuola con tutto il suo charme.

Da sinistra: Deva Cassel, Magda Swider e Sophia Geiss Credit: Getty Images

La sensualità fa tendenza, dunque. E il merito va anche al successo dello shapewear - primo fra tutti Skims di Kim Kardashian - che ha contribuito a gettare un nuovo sguardo al corpo femminile, con maggiore consapevolezza.

