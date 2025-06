Vintage e second hand, come mai piacciono sempre di più?

Negli ultimi anni, il mercato del vintage e del second hand ha conosciuto una crescita esponenziale, trasformandosi da nicchia alternativa a protagonista sempre più influente nel panorama della moda globale.

Ma che cosa ha spinto verso questo cambiamento nelle abitudini dei consumatori?

Complici una crescente consapevolezza delle tematiche ambientali e un periodo di recessione economica, la nuova generazione di fashion lovers è sempre più mossa dalla ricerca di una moda consapevole, autentica e attenta agli sprechi tanto che, secondo la società di ricerca Global Market Inside, il mercato del pre-loved raggiungerà quota 521,5 miliardi di dollari entro il 2034.

A guidare questa rivoluzione sono soprattutto i più giovani e le celebrities.

A guidare questo cambiamento sono soprattutto i Millennials e la Gen Z che si distinguono per essere le generazioni più attive, con il 70% che ha acquistato almeno un capo di seconda mano nel 2024, secondo un’indagine di PwC Italia (Circular Fashion Survey on New Generations 2024).

Una rivoluzione culturale e di consumo, in cui il valore dell’oggetto risiede nella sua unicità e nella sua capacità di durare nel tempo, generando un circolo virtuoso, e che ha conquistato anche le celebrities, come dimostrano gli ultimi red carpet.

Basti pensare a Natalie Portman che in occasione della première del film Eddington a Cannes 2025 ha scelto un abito di alta moda Dior del 1951 diventando uno degli ultimi simboli di questa tendenza inaugurata nel 1994 dall’attrice Winona Ryder in occasione degli Academy Award.

Photo Credit: Getty Images

Un trend che negli anni ha avuto come alleate alcune tra le più importanti figure del jet-set internazionale: da Jennifer Lopez incantevole nel suo jungle Versace sulla passerella del brand nella primavera-estate del 2020 (remake dell’outfit sfoggiato ai Grammy del 2000), fino a Cate Blanchett che in occasione del Festival del Cinema di Venezia non perde occasione di omaggiare pezzi d’archivio di alta moda.

Photo Credit: Getty Images

Il Vogue Vintage Market sbarca anche a Milano

Così dopo il successo delle edizioni di New York e Londra, arriva per la prima volta in Italia il Vogue Vintage Market: una giornata per scoprire, provare e acquistare rari pezzi di abbigliamento di archivio scelti dalla redazione di Vogue Italia da alcune delle migliori boutique second hand e soprattutto fare del bene.

Photo Credit: Press Office

Madrina dell’evento che si terrà giovedì 5 giugno 2025 dalle 10:00 alle 20:00 presso Nilufar Depot di viale Lancetti 34, è Loli Bahia, cover star del numero di maggio di Vogue Italia, oggi tra le modelle più amate della nuova generazione.

Photo Credit: Press Office

Tra le numerose proposte, omaggi alla moda italiana e ai grandi brand che ne hanno scritto la storia, accanto a tesori disegnati da maison internazionali: dai total look e scarpe visti sulle passerelle, a gioielli e borse con storie speciali.

A fare da guida e offrire suggerimenti di stile, anche gli studenti del corso di laurea in Fashion Styling di Istituto Marangoni Milano.

Photo Credit: Press Office

Il ricavato delle vendite sarà devoluto a Fondazione Pangea ETS, realtà impegnata da oltre vent’anni nel promuovere iniziative di sviluppo sociale ed economico per le donne, favorendone l’emancipazione, l’autonomia e la libertà di scelta.

Leggi anche:

Il brand Jimmy Choo festeggia 30 anni | Mediaset Infinity

Sophia Loren si mostra per la prima volta al naturale | Mediaset Infinity