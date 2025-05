Sul divano, con camicia e cardigan bianchi, pantalone nero, una combo che è un classico della moda. In testa un foulard annodato e ai piedi delle semplici sneakers. E’ una Sophia Loren inedita quella che vediamo nella sua casa di Ginevra. La star ha ricevuto Al Bano e il collezionista d'auto svizzero Daniel Iseli. Un incontro amichevole. Fino a qui la cronaca.

A colpire è la decisione della divina attrice - simbolo e storia del cinema italiano - di mostrarsi al naturale. Un invito, quello della Loren, regina dello stile impeccabile, a essere se stesse. Ad accettare il tempo che passa, le rughe sul viso, il fisico che diventa più debole. A non nascondersi dietro a orpelli o artifici, ma ad accettare quello che a molti fa ancora paura: il terzo tempo della vita.

Immagini che colpiscono, ma che non scalfiscono l’immagine che tutti abbiamo della Sophia nazionale. Novant’anni compiuti lo scorso settembre, volto per eccellenza del Made in Italy, la Loren è stata la prima attrice, nel 1962 per La Ciociara, a vincere un Oscar con un’interpretazione in un film non in lingua inglese. Occhi da gatto, bocca piena e un corpo morbido e sensuale, Sophia ha contribuito a personificare i canoni della bellezza italiana e ha vestito i panni della donna ideale degli Anni 50 e 60.

Amatissima dalla moda, è stata musa di Giorgio Armani e Valentino, sempre corteggiatissima dagli stilisti di tutto il mondo.

Ora queste nuove foto. Sophia, con il suo sorriso. Forte e fragile. Sempre bellissima.

