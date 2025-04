Paola Barale è solo l'ultima Vip a parlare di menopausa.

È stata una delle icone della tv degli anni Novanta e oggi, grazie ad una lunga carriera nel mondo dello spettacolo resta una figura intramontabile, capace di reinventarsi e di dettare nuove tendenze.

Il suo cammino nel mondo della televisione è iniziato quasi per caso grazie a una sorprendente somiglianza con Madonna e oggi, alla soglia dei 60 anni, la Barale continua a essere un'icona di stile.

Photo Credit: Getty Images

In una recente intervista si è raccontata a 360 gradi: dalla morte dell'amata madre Carla, alla carriera, al rapporto con il suo corpo.

Per Paola, l'età non rappresenta un limite: "Tra poco avrò 60 anni, e allora?". La menopausa, invece, è stata uno choc, tanto da dedicare a questo capitolo della sua vita anche un libro: "Non è poi la fine del mondo".

“Avevo 42 anni quando il ginecologo mi ha mandato il messaggino sui risultati delle analisi. Ricordo che ero in fila alla biglietteria di Machu Picchu e ho letto in quell’esatto momento la frase: ‘sei entrata in menopausa".

Da allora, ogni volta che vedo passare in televisione un documentario su Machu Picchu penso a una cosa soltanto, il mio ingresso in menopausa. Peraltro davvero precoce".

Un altro tema capace di far vacillare la granitica Barale è la scomparsa dell'amata mamma Carla, lo scorso 1° marzo: "Era malata di Alzheimer, la stuzzicavo sempre quando andavo a trovarla, per cercare di farla sorridere".

"Mia madre non era molto affettuosa o generosa, però non ho mai sentito la mancanza di affetto, sapevo che mi voleva bene. Era solo il suo modo di essere", ha detto la 57enne.

La carriera della Barale, invece, è costellata di successi.

A maggio tornerà a calcare le scene teatrali con la commedia "Tris di cuori", diretta da Toni Fornari, interpretando Maria Teresa, una scrittrice divisa tra due amori,

Halle Berry e Naomi Watts prima di lei

Ma prima della Barale a toccare questo spinoso argomento femminile erano già state anche alcune star di Hollywood, tra cui Halle Berry e Naomi Watts.

“Solo noi donne abbiamo la possibilità di togliere lo stigma dalla menopausa, parlandone tra noi, con i nostri mariti, i nostri compagni, i nostri figli, normalizzando il tutto”.

L’ultimo appello per cambiare il modo in cui trattiamo la menopausa arriva dall’attrice Halle Berry, 58 anni, che di recente ha ricordato la sua personale esperienza.

Photo Credit: Getty Images

“Ho scoperto di essere in menopausa nel modo più orribile. I sintomi della menopausa sono stati confusi con quelli dell’herpes.

Questo mi ha fatto capire che se io per prima avevo così poca conoscenza sull'argomento, figuriamoci milioni di altre donne nel mondo.

Mi sono detta che mi sarei fatta valere e così facendo sapevo che avrei aiutato anche altre persone”.

Anche Naomi Watts ha dedicato un libro alla scoperta della sua menopausa precoce, "Dare I say It".

Photo Credit: Getty Images

"Questo è un libro che racconta di come la mia vita sia stata stravolta quando all'età di 36 anni mi è stato detto che ero vicina alla menopausa! Proprio quando ero pronta a formare una famiglia. Pensavo che questo fosse la fine di tutto. Di sicuro la mia fertilità e la mia carriera: boom. Mentre lottavo contro il senso di vergogna e il riserbo, desideravo che ci fosse una conversazione aperta sul tema".

Un argomento, che grazie ai riflettori accesi dalle dive, probabilmente, sarà sempre meno tabù.