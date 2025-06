Tre ristoranti premiati con tre stelle Michelin: lo svedese Björn Frantzén è lo chef dei record. Alla presentazione della Guida rossa a Dubai ha raggiunto un traguardo storico diventando l'unico chef al mondo a gestire attualmente e contemporaneamente tre diversi ristoranti, in tre nazioni differenti, con ciascuno il massimo numero di stelle. Le insegne sono Frantzén a Stoccolma, in Svezia, terra natia del Maestro, classe 1977, Zén a Singapore e FZN, l’ultimo nato, negli Emirati Arabi, proprio a Dubai.

Björn Frantzén, da giovane, mostra una promettente abilità nel calcio, giocando nella massima divisione del campionato svedese per l'AIK dal ‘92 al ‘96. Poi l'arte culinaria si rivela essere la sua vera vocazione, quella in cui presto riesce a eccellere. Così nel 2008 a Stoccolma fonda il suo primo e omonimo ristorante Frantzén seguito da altre insegne in città, per poi espandersi in Europa e in Asia. Quella nella capitale svedese è l’insegna più longeva del gruppo e nel 2018 conquista le tre stelle Michelin diventando il primo ristorante in patria ad ottenerle.

Frantzén è famoso per la sua cucina che coniuga la tradizione nordica con le influenze giapponesi. Tra le sue creazioni iconiche spicca "Cipolla, liquirizia e mandorla", una composizione con una base di purè di cipolla di Roscoff caramellata, mandorle e liquirizia in salsa e polvere. Da assaggiare la sua rivisitazione del “French toast”, con parmigiano stagionato, cipolla fritta, aceto balsamico centenario e tartufo nero in abbondanza e la tartare di ventresca di tonno con caviale, bergamotto, fragole fermentate e fiori di shiso. Ogni suo piatto è considerato un'esperienza sensoriale unica.

Frantzén ha solo un precedente, Alain Ducasse, che ha detenuto contemporaneamente tre ristoranti con tre stelle Michelin in tre città diverse (Monaco, Parigi e New York). Era il 2005 e il trittico stellato comprendeva il Louis XV – Alain Ducasse all’Hôtel de Paris a Monte Carlo, che aveva già ottenuto le tre stelle nel 1990, diventando il primo ristorante di un hotel ad aver raggiunto il prestigioso riconoscimento, il ristorante Alain Ducasse au Plaza Athénée, che nel 2005 ottenne le sue tre stelle, e Alain Ducasse at Essex House a New York ha guadagnato le tre stelle nel 2005.

Attualmente, oltre ai tristellati di Dubai (FZN) e Singapore (Zén), fanno parte del regno dello chef svedese anche le Brasserie Astoria (a Stoccolma, Singapore e Marbella), Studio Frantzén (a Londra e Dubai), Villa Frantzén a Bangkok.

