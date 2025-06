Oggi, 21 giugno, è la giornata internazionale dello Yoga, una delle più antiche pratiche indiane per portare pace e benessere al corpo. Al centro, la respirazione, principale strumento per curare mente e psiche.

E chi meglio delle star, sempre sotto l’occhio dei riflettori, può capire la necessità di trovare tempo per una rilassante lezione di yoga? Da Charlize Theron a Caley Cuoco, fino ad Alessandra Ambrosio, Reese Witherspoon, Naomi Watts… lo yoga, ormai, è un must!

Molte celebs vengono paparazzate mentre escono da palestre o yoga centre, da sole o con gli amici, pronte per salire in auto o mentre si incamminano a piedi: l’elemento comune di queste scene è la presenza di un oggetto inconfondibile, tenuto sotto il braccio o in apposite custodie: il materassino da yoga!

Giornata Internazionale dello Yoga, le celebs che vanno pazze per il tappetino













Il materassino è un vero e proprio “oggetto d’arredo”, che dona quel quid in più ad outfit sportivi, creando quasi un gruppo di appartenenza. Un universo fatto di valori e stile di vita che punta a salvaguardare il corpo. Un mondo sostenuto anche dai social, grazie a brand come Alo, scelto dalle star per i suoi completini. Un esempio è Kendall Jenner.

Non resta che correre a comprare un materassino…

