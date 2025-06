Gigi Hadid lancia le sue slippers. Una passione anche per Gisele Bündchen, chi vince la gara di stile?

La Hadid collabora con Havaianas come nuova Creative Director per una collezione esclusiva in edizione limitata, prendendo il testimone di Gisele Bundchen che fu volto di Ipanema.

La moda comoda diventa sexy, grazie a due super testimonial: Gigi Hadid e Gisele Bündchen.

Se negli anni 2000 era Gisele a indossare le Ipanema sulle spiagge di Copacabana, oggi il testimone passa a Gigi che porta le Havaianas in una nuova campagna pubblicitaria.

Due epoche, due brand di infradito che hanno fatto la storia e accompagnato le estati di almeno due generazioni.

Photo Credit: Getty Images

La top model ha recentemente disegnato una collezione in edizione limitata con Havaianas che promette di essere onnipresente nei prossimi mesi.

Gigi, proprio come Gisele ai suoi esordi, è sinonimo di una bellezza naturale e glamour.

Nella nuova campagna, la vediamo muoversi tra spiagge e città con ai piedi le storiche flip flop del brand, rivisitate in chiave contemporanea: colori vitaminici, pattern grafici e un messaggio chiaro di sostenibilità.

Gli anni Duemila di Gisele

Gisele ha aperto la strada. Gigi la ripercorre.

Era l’inizio degli anni Duemila quando una giovanissima Bündchen trasformava un paio di semplici infradito Hawaianas in icona fashion.

Photo Credit: Getty Images

Sulla finissima sabbia borotalco delle spiagge brasiliane, la splendida superTop posava per scatti patinati con quel mix irresistibile di naturalezza, sensualità e stile tropicale, che solo Gisele poteva incarnare.

Photo Credit: Getty Images

Le trasformazioni di Gigi

Oggi, a distanza di vent’anni, il testimone passa all'altra Musa, Gigi, che innova e trasforma il look anche in versione cittadina indossando le Havaianas in occasioni insospettabili.

Photo Credit: Getty Images

Gigi Hadid è stata avvistata a New York con un look che ha folgorato tutti perché è la prova che comodità ed eleganza possono andare di pari passo.

Il look in questione è un abito brodé abbinato a delle infradito.

Sì, le tipiche ciabattine di gomma per andare in spiaggia, ma che ora, grazie a lei si indossano con disinvoltura anche in città.