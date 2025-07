Dal 17 al 26 luglio, Giffoni Valle Piana ospita uno degli appuntamenti culturali più amati (e longevi) d’Italia: il Giffoni Film Festival, che quest’anno celebra la sua 55ª edizione con un programma ricco, internazionale e profondamente connesso con i bisogni, i sogni e le inquietudini delle nuove generazioni.

The blue carpet at the Giffoni Film Festival Credits: Getty Images

“Becoming Human”: il cinema che ci rende (più) umani

Il tema scelto per il 2025 è un invito urgente e contemporaneo: “Becoming Human – Diventare Umani”, un filo rosso che attraverserà ogni film, evento e dialogo del festival. Cosa significa davvero essere umani, oggi? Come si costruisce empatia, consapevolezza, rispetto, in un mondo sempre più iperconnesso e disorientato? Giffoni risponde con cinema, confronto e ascolto.

Come ha ricordato il fondatore Claudio Gubitosi, “Giffoni è un baluardo fedele di rispetto, amore e forza per queste generazioni”. Un pensiero condiviso da tutto il team della manifestazione, che anche quest’anno ha ottenuto il sostegno straordinario dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Anteprime, ospiti e film da non perdere

Al centro della 55ª edizione del Giffoni Film Festival c’è, come sempre, il cinema. Un cinema pensato per i più giovani, ma capace di parlare a tutti. Saranno ben 99 le opere in concorso, tra lungometraggi, corti, animazioni e documentari, provenienti da ogni angolo del mondo. I temi sono quelli che toccano da vicino chi cresce oggi: la scoperta dell’identità, le relazioni familiari, il passaggio all’età adulta, l’accettazione di sé, il cambiamento sociale, il rapporto con la natura. Argomenti complessi, ma affrontati con sguardi freschi, sinceri, autentici.

Tra le anteprime più attese, spicca Unicorni di Michela Andreozzi, con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e il giovane Daniele Scardini: un racconto di formazione ironico e tenero che riflette su ciò che ci rende unici. Netflix sarà protagonista con due titoli dal forte richiamo: Tutta colpa del rock, una commedia musicale diretta da Andrea Jublin con Lillo Petrolo, Elio e Naska, e Riv4li, nuova serie teen che raccoglie l’eredità del successo Di4ri.

Michela Andreozzi Credits: Getty Images

Non mancheranno le grandi produzioni internazionali: I Puffi – Il Film, Grand Prix e Troppo cattivi 2 offriranno intrattenimento di qualità anche per i più piccoli. Tra i momenti clou, la presentazione in anteprima di I Fantastici 4 – Gli inizi (23 luglio), mentre il 22 sarà la volta di La vita va così, nuova commedia diretta da Riccardo Milani con protagonista Virginia Raffaele.

E poi, l’evento che già si preannuncia come il più iconico del festival: il 25 luglio Tim Burton sarà a Giffoni per presentare la seconda stagione della serie Mercoledì. Un’occasione irripetibile per vedere da vicino uno dei maestri più visionari del cinema contemporaneo.

Anche la serialità italiana avrà il suo spazio con I Cesaroni – Il ritorno, in anteprima il 19 luglio, alla presenza di Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Marta Filippi e Andrea Arru, pronti a raccontare una nuova fase di una delle serie più amate dal pubblico italiano.

Oltre 100 ospiti attesi: tra cinema, cultura, sport e attivismo

Giffoni 2025 sarà una vera e propria festa della creatività, con oltre 100 ospiti speciali. Tra i più attesi, Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Luca Marinelli accanto a protagonisti dello spettacolo, della scienza, della politica e dello sport.

Nella sezione IMPACT!, 200 ragazzi tra i 18 e i 30 anni incontreranno personalità come Paolo Gentiloni, Giovanna Botteri e Antonio Scurati. Il progetto Giffoni Sport, invece, ospiterà campioni come Bebe Vio, Elisa di Francisca e Simone Fontecchio, in una tappa simbolica verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Una città che si trasforma: musica, teatro e street culture

Giffoni Film Festival abbraccia tutta la cittadina con eventi paralleli pensati per coinvolgere ogni generazione. Torna il Giffoni Music Concept con live gratuiti ogni sera: sul palco si alterneranno nomi amatissimi dai più giovani, come Rocco Hunt, Big Mama e Benji & Fede.

In contemporanea, lo Street Fest porterà teatro urbano, laboratori per bambini, performance itineranti e spettacoli a cielo aperto, trasformando Giffoni Valle Piana in un enorme set cinematografico a misura di famiglia.

Non mancherà il gusto con il Giffoni Food Show, rassegna di cucina e prodotti locali nel suggestivo Convento di San Francesco, per unire visioni e sapori.

Un festival che lascia il segno

Accanto alla magia del cinema, Giffoni 2025 non dimentica il suo impegno sociale: iniziative concrete contro la povertà educativa, il cyberbullismo e l’abbandono scolastico accompagneranno la rassegna, confermando il ruolo del festival come luogo di crescita, ascolto e trasformazione.

Perché diventare umani, oggi, è la sfida più grande. E il cinema può ancora insegnarci come si fa. Soprattutto ai più giovani.

Leggi anche:

Estate 2025: i festival imperdibili tra cultura e musica sotto le stelle

Cosa non perdere a Videocittà, il festival della cultura digitale