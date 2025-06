Duran Duran, i Wild Boys alla conquista di Milano

L’Ippodromo di San Siro a Milano si prepara ad accogliere i Duran Duran, la boyband britannica che ha fatto la storia della musica Anni 80 e ha conquistato milioni di ragazze in tutto il mondo.

Simon le Bon e compagni tornano a far cantare a squarciagola migliaia di fan, con un tour di 12 tappe, che tocca la Germania, l’Irlanda, il Regno Unito, la Spagna e, ovviamente, l’Italia, Paese che dà inizio alle danze. Dopo il 18 giugno a Bari e la doppietta di Roma al Circo Massimo, ora - 20 giugno - è il turno di Milano.

Simon Le Bon, John Taylor e Dom Brown dei Duran Duran durante la performance all'amfAR gala Cannes 2025 presentato da Chopard all'Hotel du Cap-Eden-Roc il 22 maggio a Cap d'Antibes

La mente corre al 1986, quando Milano fa da sfondo a un film cult per le generazioni di quell’epoca, con un tripudio di ragazzine paninare dalle pettinature cotonate, giubbotti e scaldamuscoli coloratissimi e scarpe Timberland. Gruppi di adolescenti che, nella propria mente e nei propri diari, avevano un sogno che prendeva forma nell’affermazione… Sposerò Simon Le Bon, titolo della pellicola.

Un tour che sa di festa

La band è ancora qui, a scaldare gli animi dopo 40 anni dai tempi d’oro. Una carriera partita con il primo album, Duran Duran, del 1981. Sul palco oggi va in scena una festa. L’ispirazione è il sedicesimo album del gruppo, Danse Macabre, pubblicato nel 2023 e incentrato sul tema “Halloween”, mood che trasforma gli show in un mix di danza, cinema e horror. Si balla sulle note dei brani che hanno fatto storia, come Hungry Like The Wolf o A View to a Kill. La hit che apre ogni spettacolo? Night the boat!

Esibizioni che fanno volare la mente agli Eighties quando le fan – letteralmente - si strappavano i capelli per i loro idoli, le stesse che ora, 50enni, continuano a saltare sugli spalti, si muovono a ritmo funky sui toni groove strimpellati dal basso di John Taylor e sperano (forse) ancora di sposare Simon Le Bon… Un’atmosfera perfetta, anche se si sente l’assenza di Andy Taylor, che si sta curando contro il cancro, dopo avere reso pubblica la malattia nel 2022. La precisione ritmica è assicurata grazie alla batteria di Roger Taylor e alla tastiera di Nick Rhodes. Simon Le Bon è un concentrato di energia e si conferma un perfetto frontman. Non resta che cantare e ballare…

