I collant tornano sulle passerelle della stagione autunno inverno ’25-‘26

Seducenti, versatili e audaci, i collant si riconfermano una tendenza che non passa di moda. Sulle passerelle autunno-inverno ’25-’26 della Paris Fashion Week hanno spopolato. Simbolo di femminilità nonché punta di diamante dell’hosiery, non smettono di risultare un accessorio determinante nel rendere qualsiasi look più attraente.

Punk-glam per Isabel Marant

I collant sono trame che intessono una seconda pelle sulle gambe delle modelle di Isabel Marant: il pizzo nero domina sulla passerella accompagnando la collezione punk-glam del brand e divenendo l’anello di congiunzione tra l’irresistibilità sensuale e lo street style più audace. I motivi, principalmente floreali, non coprono sempre integralmente la gamba ma si fermano spesso e volentieri a metà coscia, talvolta anche solo al ginocchio, creando così un effetto ancora più interessante. E guardate Kate Moss ospite alla sfilata della Marant: indossa calze a rete abbinate a stivali slouchy in perfetto stile boho grunge. Wow!

Il pizzo coerente di Alexander McQueen

Per Alexander McQueen i collant diventano un vero e proprio proseguimento degli abiti, seguendo l’armonia monocromatica dei look. Seán McGirr, direttore creativo del brand, opta per tre nuances specifiche: il rosso, il bianco e il nero. Tre colori che ben rappresentano passione, purezza e intraprendenza, tre delle infinite sfaccettature dell’universo femminile. Si aggiungono anche interessanti dettagli tridimensionali in tessuto che seguono in ogni caso la coerenza cromatica dei look.

I collant “panta” di Vivienne Westwood

Sorprendono i collant firmati Westwood. Dai motivi astratti e colorati sui toni del blu e del rosso, si trasformano in alcuni casi in un intero panta che si estendono fino allo stivale. L’estro di Andreas Kronthaler, direttore creativo di Vivienne Westwood, gioca coi contrasti e punta tutto sulla fantasia astratta che riveste le gambe delle sue modelle, mantenendo coerenza con lo stile punk-chic della sfilata.

Note romantiche e floreali per Valentino

Non tradiscono l’eleganza retrò Anni 60 i collant di Valentino, che decorano le gambe delle top con piccoli motivi floreali. Alcune volte in nuances più chiare, altre in verde e, infine, nel classico nero, disegnando pattern e trame irresistibili che nobilitano qualsiasi look.