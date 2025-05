Milano sta ad Orticola, come il Chelsea Flower Show sta a Londra.

Inaugurato ogni anno dalla Royal Family, il Flower Show, vanta una storia antica che affonda le sue radici all'inizio del Novecento, quando la Royal Horticultural Society (il principale ente di beneficenza britannico votato al giardinaggio) organizzò una mostra floreale nel 1833 presso i suoi giardini, a Chiswick.

La fiera, che al tempo si chiamava Great Spring Show, nel 1862 venne spostata ai Giardini di Kensington e rimase lì fino al 1888, quando l'associazione decise di trasferirla nel cuore della città.

Il prestigioso evento londinese quest'anno ha aperto le sue porte con un'esplosione di colori e creatività, confermandosi come l'evento imperdibile per gli amanti del giardinaggio e del glamour e ha visto, come sempre, la partecipazione di membri della famiglia reale e celebrità internazionali, tutti uniti dalla passione per la natura e il design floreale.

La novità di quest'anno

L'edizione di quest'anno ha messo in luce giardini tematici che uniscono estetica e messaggi sociali.

Il "King's Trust Garden" ha celebrato la resilienza giovanile e l'occupazione attraverso l'orticoltura, mentre il "British Rainforest Garden" ha sensibilizzato sull'importanza delle foreste pluviali temperate britanniche, ormai in pericolo.

Il "RHS and Radio 2 Dog Garden", progettato da Monty Don, ha offerto uno spazio pensato per i cani, con piante sicure, zone d'ombra e percorsi incisi con i nomi dei cani reali.

Dopo l'evento, il giardino sarà trasferito al Battersea Dogs & Cats Home, sottolineando l'impegno verso il benessere animale.

Altre installazioni includevano il "Garden of the Future", con un sistema di irrigazione solare e un bagno compostabile, e il "Glasshouse Garden", che ha puntato sul potere terapeutico del giardinaggio per le donne in carcere.

Tra natura, arte e impegno sociale

Il Chelsea Flower Show 2025 ha dimostrato -ancora una volta- come il giardinaggio possa essere una forma d'arte che ispira, educa e promuove cause importanti.

Tra fiori rari, design innovativi e presenze illustri, l'evento ha celebrato la bellezza della natura e l'importanza di preservarla per le generazioni future.

Eleganza reale, e non solo...

La Regina Camilla ha incantato i presenti con un abito su misura firmato Fiona Clare, caratterizzato da una stampa botanica nei toni del verde.

Accanto a lei, Re Carlo III ha sfoggiato una delle sue cravatte preferite, simbolo del suo stile raffinato e personale.

Tra le celebrità, David Beckham che ha fatto il suo debutto al Chelsea Flower Show indossando un completo chiaro e una rosa "King's Rose" all'occhiello, fiore dedicato al sovrano e presentato in anteprima durante l'evento.

L'ex calciatore, ambasciatore della King's Foundation, ha elogiato la bellezza della rosa, sottolineando l'importanza di coinvolgere i giovani nell'orticoltura.

Cate Blanchett ha optato per un look più casual, con pantaloni marroni e una camicia blu sotto un blazer doppiopetto, dimostrando che l'eleganza può assumere molte forme.

Tra reali e star internazionali anche modelle, giornalisti e appassionati hanno approfittato dell'evento per esibire look super wow!

