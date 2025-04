La primavera si tinge di mille sfumature grazie ai tulipani, protagonisti di eventi e festival che celebrano la bellezza di questi fiori.

Ecco una selezione dei principali appuntamenti dedicati a questo amatissimo e coloratissimo fiore.

Castello di Malpaga (Lombardia)

Nell’antico giardino del Castello di Malpaga, a Cavernago, in provincia di Bergamo, torna l’appuntamento con “Tulipani al Castello”.

Fino al 27 aprile sarà possibile immergersi in una distesa colorata di 200 mila tulipani di 200 varietà differenti.

Si potrà effettuare l’auto-raccolta dei fiori più belli secondo il metodo del pick and pay. Verranno forniti sul posto secchio e forbici.

Cogliere il bello dalla vita di tutti i giorni è un’arte che si manifesta nei piccoli gesti, come un semplice fiore che si apre al mondo con la sua bellezza fugace ma perfetta.

Un’esperienza unica per tutte le età.

Messer Tulipano (Piemonte)

Fino al primo maggio, il Castello di Pralormo, in provincia di Torino, ospita la 25esima edizione di "Messer Tulipano".

Oltre 100.000 tulipani e narcisi nel parco storico del castello che ogni anno propone allestimenti floreali tematici e percorsi botanici.

La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten.

Le aiuole di tulipani “serpeggiano” tra alberi secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano ciuffi di muscari, narcisi e di giacinti.

In questa edizione viene sviluppata la storia del tulipano, partendo dal 1600, quando in Olanda scoppiò la ‘’febbre del tulipano’’ con costi altissimi per ogni bulbo, che valeva come un casa.

Oggi restano un "trend", amatissimo in tutta Europa.

Tulipanomania (Veneto)

Il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, ospita "Tulipanomania", considerata la fioritura di tulipani più ricca d'Italia e la seconda in Europa.

Con oltre un milione di tulipani, il parco offre spettacoli floreali unici, come aiuole galleggianti e composizioni artistiche.

Installazioni originali e scorci tutti da fotografare.

Dal 2005, questa tradizione ha visto crescere il numero di bulbi piantati fino a superare il milione, regalando ogni anno uno spettacolo sempre più incredibile. Premiato con il titolo di Fioritura più bella del mondo, il festival rappresenta un'esperienza unica nel suo genere.

Festa del Tulipano (Umbria)

Fino al 3 maggio, Castiglione del Lago, si trasforma in un tripudio di colori con la "Festa del Tulipano".

Il centro storico della cittadina in provincia di Perugia, ospita sfilate di carri allegorici decorati con petali di tulipano, spettacoli musicali, mercatini artigianali e degustazioni enogastronomiche.

Un'occasione per vivere la tradizione e la cultura locale immersi in un'atmosfera festosa.

La prima Festa del Tulipano, su territorio umbro, si svolse nel 1956 per celebrare l’importanza di questa coltivazione.

Da allora, resta un appuntamento fisso e imperdibile per tutti gli appassionati.