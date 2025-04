Carlos Diaz Gandia, il coreografo che ha conquistato il web

Il 29 aprile si celebra la Giornata Internazionale della danza. Protagonista Carlos Diaz Gandia: dagli show di Mahmood, Gaia e Will Smith a Internet: è il coreografo del momento

Nella Giornata Internazionale della Danza, celebrata ogni 29 aprile in tutto il mondo, vogliamo raccontare la storia di un talento che sta facendo molto parlare di sé.

Carlos Diaz Gandia è il coreografo del momento. È diventato una star sui social da quando la sua coreografia del brano di Gaia “Chiamo io Chiami tu” è diventata virale.

Nasce a Valencia nel 1995. Fin da piccolo coltiva un grande amore per la danza e a soli 14 decide di seguire questa grande passione.

Carlos diventa insegnante di ballo e inizia a collaborare con artisti come Mala Rodríguez. La sua popolarità cresce quando inizia a collaborare con grandi nomi come Nathy Peluso, molto conosciuta in Argentina.

Viene poi chiamato in Italia per lavorare con Mahmood al videoclip di “Clan” e dal 2021 diventa ufficialmente il suo coreografo realizzando i passi di danza di brani come “Tuta Gold” e “RA TA TA”.

Ma questo è solo l’inizio: successivamente Carlos crea la coreografia di “Sesso e Samba”, di Gaia con Tony Effe e, nel frattempo, lavora anche con Feid & Rema, Lola Indigo e l’attore Will Smith.

Il suo stile spazia dall’hip-hop all’urban. Gandia ha ottenuto anche tanti riconoscimenti importanti. In Spagna vince il titolo di Campione Hip Hop International. Come resistergli?