Non semplici trattamenti ma rituali di bellezza da dedicare al proprio corpo, per rigenerare la pelle e prepararla al meglio all’arrivo dell’estate. Un viaggio sensoriale, da concedersi a inizio o a fine giornata, da inserire nella propria beauty routine, o in occasione di un weekend da trascorrere fuori città, all’insegna del relax e del tempo da dedicare esclusivamente a se stesse.

Un’esperienza rigenerante, ispirata alla purezza delle Alpi svizzere, è quella che offre nel cuore di Sorrento il Grand Hotel Excelsior Vittoria, con vista spettacolare del Golfo di Napoli e del Vesuvio. Nel suo rifugio di benessere immerso nel verde, Boutique Spa La Serra offre agli ospiti Vitality of the Glaciers, un nuovo trattamento viso firmato Valmont che promette di risvegliare la pelle e restituirle tutta l’energia e la luminosità che merita, stimolando microcircolazione e ossigenazione dei tessuti. Il massaggio lavora sulla rete arteriosa per favorire l’apporto di nutrienti, accompagnato da sieri ricchi di attivi rigeneranti e da un velo di collagene che amplifica la trasformazione cutanea.

Per un massaggio fai-da-te, da svolgere tranquillamente a casa, Clarins propone Sérum Corps Peau Neuve, da utilizzare da solo o all’interno della routine corpo del brand. Un vero booster di luminosità per levigare, tonificare e rendere la pelle uniforme e morbida. Da applicare con movimenti delicati, risalendo dalle caviglie verso la vita e dai polsi verso le spalle, soffermandosi su décolleté, addome, zona interna di braccia e cosce. Se tenuto in frigorifero, assicura anche un effetto ghiaccio rassodante immediato. La sua formula innovativa ricompatta e rigenera l’epidermide, contribuendo a minimizzare le irregolarità, e attiva il rinnovamento cellulare. Un’azione antietà a lungo termine su compattezza, tonicità ed elasticità.

Anche Diego Dalla Palma Milano propone un trattamento da eseguire da sole, in quattro facili step e per una routine di due settimane: Total Body Program. Esfolia, drena, snellisce e rassoda. Tutte le proposte della Linea Corpo del brand sono appositamente studiate per contrastare in maniera specifica e mirata gli inestetismi associati a ritenzione idrica, cellulite, adiposità localizzata, rilassamento cutaneo e smagliature. Assicurano un effetto scultoreo in breve tempo, anche grazie all’attivo ACTIGYM™, innovativo complesso “dissipatore dei grassi” che si comporta come un “personal trainer interno”.

Pensare all’arrivo dell’estate avvicina - anche solo con il pensiero - le vacanze. Per il nuovo Burro corpo Zielinski & Rozen, Erez Rozen si è ispirato alla sua passione per il surf. Dopo una lunga permanenza nell’acqua salata sotto il sole cocente, la pelle necessita di un’idratazione speciale e di cure particolari. Lo stesso accade anche in città o con l’esposizione ad aria secca, vento, freddo, riscaldamento o aria condizionata. Il burro corpo diventa perciò il primo elemento per garantire aiuto contro la disidratazione. Il consiglio è di utilizzarlo dopo la doccia, massaggiandolo dal basso verso l’alto. Il risultato finale è una pelle liscia e idratata a lungo.

Dal sole e dalle spiagge di Miami a quelle della Sicilia. & Other Stories evoca alcune località iconiche nei nomi dei suoi trattamenti corpo. I quattro body scrub vegani, leviganti e ultra-idratanti, donano lucentezza, setosità e profumano il corpo di deliziose fragranze perfette per l’estate. Esfoliano la pelle del corpo attraverso un sapiente mix di zucchero e oli. Tra questi, l’olio di Limnanthes Alba, non volatile e dall’elevato contenuto di acidi grassi. Ottimo come emolliente e come elasticizzante cutaneo, idrata già durante l’applicazione.

