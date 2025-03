Cosmoprof 2025: i trend make-up, nail, profumi, corpo e skincare

A Bologna si è chiusa la 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide, la fiera internazionale dedicata al settore della cosmetica. Un appuntamento di carattere mondiale, che ha visto quest’anno la partecipazione di oltre tremila aziende da 65 Paesi. Dalla cura del corpo alla skincare, dal make-up ai profumi: scopriamo le tendenze principali che andranno forte nei prossimi mesi.

Credit: Ufficio stampa Cosmoprof

Trattamenti pro-ageing: le novità per la cura del corpo

La rivoluzione più importante che il settore della cosmetica si sta preparando ad affrontare è quella legata alla promozione di un nuovo concetto di bellezza: non più anti-age ma pro-ageing, ovvero all’insegna di una maggiore consapevolezza e di un approccio legato al benessere, a uno stile di vita sano, alla body positivity. Per proteggere la longevità della pelle entrano in gioco ingredienti hi-tech ed estratti di superfood biologici, capaci di ridurre la velocità di invecchiamento cellulare anche dell’80%.

Credit: Ufficio stampa Cosmoprof

I trattamenti anticellulite arrivano ad avvalersi di tecniche di intelligenza artificiale, macchinari che sfruttano le pulsazioni a frequenza vanno ad agire sulle adiposità localizzate. Tra i prodotti più innovativi presentati al Cosmoprof, un fango multitasking in gel, per corpo e viso, senza risciacquo. Di facile applicazione, unisce il potere rimodellante del fango alla praticità di una crema nutriente e tonificante. Purificante e drenante, si lascia in posa e viene assorbito dalla pelle che ne fa propri tutti i benefici.

Skincare viso, parola d’ordine: più protezione

Credit: Ufficio stampa Cosmoprof

Cresce l’attenzione verso i danni provocati dall’esposizione della pelle al sole, anche in città, tutto l’anno: in aumento l’offerta di creme e stick per la protezione solare da applicare come base prima della skincare routine e del make-up. Formulazioni leggere, ad alte prestazioni, a rapido assorbimento ed eco-consapevoli.

Credit: Ufficio stampa Cosmoprof

Make-up e nail trend: spazio al colore (e tanta voglia di osare)

Il Cosmoprof è un appuntamento strategico per il lancio di nuovi brand e prodotti, con l’Italia che si conferma leader nella produzione di make-up. Tra le innovazioni presentate durante questa edizione, c’è un fondotinta in grado di adattarsi a ogni incarnato, grazie all’azione dei pigmenti microincapsulati. Solido e waterless, prevede infatti un’unica shade universale.

Credit: Ufficio stampa Cosmoprof

Guardando invece ai colori, i prossimi mesi vedranno un’esplosione di tonalità decise. Le palette occhi puntano sui toni pastello, dal rosa all’azzurro, dal salmone al corallo, fino al blu, al fucsia, al giallo. Si osa anche nella manicure, con unghie lunghissime, colorate, glitterate, di grande impatto e forte personalità.

Profumi: le fragranze d’ispirazione gourmand

Credit: Ufficio stampa Cosmoprof

L’evento bolognese segna anche il ritorno della profumeria alcolica classica, in forte ripresa dopo gli anni legati alla pandemia. Nel mondo delle fragranze sono sempre più numerosi i jus ispirati alle neuroscienze e all’aromaterapia. La parola chiave è dolcezza, con ispirazioni decisamente golose. In forte ascesa note fruttate e agrumate, cocco, vaniglia, latte e miele, zucchero filato.

Una cosmetica sempre più sostenibile e innovativa

Credit: Ufficio stampa Cosmoprof

Tendenza comune in tutti i settori è l’attenzione per la sostenibilità, un valore sempre più strutturale anche per le aziende. In aumento le formulazioni prive di ingredienti di origine animale, sempre più presente la certificazione Veganok sulle etichette e uno storytelling che si rivolge al consumatore anche attraverso packaging e materiali informativi.