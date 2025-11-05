7 trattamenti che aiutano a proteggere mani e unghie dal freddo

Marine Blanpain indossa un bracciale dorato, una giacca oversize a quadri blu e rossi di Gant, una t-shirt bianca di Loavies, jeans blu di Pull & Bear e anelli dorati, il 26 febbraio 2021 a Parigi, Francia - Credits: Getty Images

Proprio come il viso, le mani sono sempre in vista: a differenza del primo, però, tendiamo a coccolarle di meno. Sarà che le consideriamo un po’ come ‘strumenti’, eppure è proprio per questo che dovremmo dedicare loro attenzioni extra, specialmente ora che l’inverno è alle porte. Le mani e le unghie, poi, sono il nostro biglietto da visita, sempre sotto i riflettori; lo sanno bene le celebrities, che sfoggiano sui social nail art che viene voglia di replicare e sfoggiare. Un ottimo motivo, dunque, per prendersi cura di epidermide e cuticole – quelle che compongono la pellicola protettiva posta a difesa delle unghie - in modo da avere la base perfetta per sperimentare a piacimento smalti e applicazioni.

Idratanti leggeri dal look ricercato, da avere sempre in borsa

Che le mani stiano diventando sempre più protagoniste del look, sfoggiate al pari di un gioiello o un accessorio, è evidente osservando anche i pack dei trattamenti a loro dedicati, che sempre più spesso ricordano veri e propri oggetti di design, più che semplici creme. È il caso, per esempio, di The Hand di Prada Beauty, che ha la forma dell’iconico logo triangolare della maison e racchiude una formula in grado di nutrire la cute rafforzando al tempo stesso le unghie. Merito del mix di burro di karité, estratto di iris rigenerante e biotina, che elimina le striature e segni di disidratazione.

Anche il balsamo Aqua Allegoria Rosa Rossa di Guerlain ha una confezione ricercata, che ricorda un alveare, omaggio a uno degli ingredienti simbolo del brand, il miele, che è infatti contenuto nella formula insieme con il burro di cera d’api riparatore. Per coloro che faticano a ricordarsi di prendersi cura delle mani nel corso della giornata, quindi, avere a disposizione un soin dall’aspetto così curato non potrà che invogliare all’utilizzo.