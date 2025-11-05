7 trattamenti che aiutano a proteggere mani e unghie dal freddo

Proprio come il viso, le mani sono sempre in vista: a differenza del primo, però, tendiamo a coccolarle di meno. Sarà che le consideriamo un po’ come ‘strumenti’, eppure è proprio per questo che dovremmo dedicare loro attenzioni extra, specialmente ora che l’inverno è alle porte. Le mani e le unghie, poi, sono il nostro biglietto da visita, sempre sotto i riflettori; lo sanno bene le celebrities, che sfoggiano sui social nail art che viene voglia di replicare e sfoggiare. Un ottimo motivo, dunque, per prendersi cura di epidermide e cuticole – quelle che compongono la pellicola protettiva posta a difesa delle unghie - in modo da avere la base perfetta per sperimentare a piacimento smalti e applicazioni.
Idratanti leggeri dal look ricercato, da avere sempre in borsa
Che le mani stiano diventando sempre più protagoniste del look, sfoggiate al pari di un gioiello o un accessorio, è evidente osservando anche i pack dei trattamenti a loro dedicati, che sempre più spesso ricordano veri e propri oggetti di design, più che semplici creme. È il caso, per esempio, di The Hand di Prada Beauty, che ha la forma dell’iconico logo triangolare della maison e racchiude una formula in grado di nutrire la cute rafforzando al tempo stesso le unghie. Merito del mix di burro di karité, estratto di iris rigenerante e biotina, che elimina le striature e segni di disidratazione.
Anche il balsamo Aqua Allegoria Rosa Rossa di Guerlain ha una confezione ricercata, che ricorda un alveare, omaggio a uno degli ingredienti simbolo del brand, il miele, che è infatti contenuto nella formula insieme con il burro di cera d’api riparatore. Per coloro che faticano a ricordarsi di prendersi cura delle mani nel corso della giornata, quindi, avere a disposizione un soin dall’aspetto così curato non potrà che invogliare all’utilizzo.
Formule mirate e anti-age
Il foto-invecchiamento non interessa solo il viso ma anche le mani, che possono mostrare appunto macchie scure che diventano più evidenti con il passare del tempo. In questo caso, la semplice idratazione non è sufficiente e bisogna intervenire con trattamenti mirati. Come Hand Pigment Control di Filorga, trattamento dall’azione schiarente a base di vitamina C, che contrasta la produzione di melanina, flavonoidi rigeneranti e acido ialuronico idratante. Anti-Ageing Hand Cream di Korff combina invece un derivato del retinolo, ben tollerato anche dalle pelli sensibili, che svolge un’azione rigenerante migliorando la texture cutanea, oltre a olio di mandorle dolci e di oliva emollienti che nutrono in profondità e restituiscono morbidezza anche alle cuti più secche.
Trattamenti SOS da comodino
Va da sé che le texture più ricche e nutrienti lascino inevitabilmente un residuo oleoso, ecco perché il momento giusto per applicarle sarebbe la sera, terminate le cose da fare oppure prima di andare a dormire. Se la pelle risulta particolarmente screpolata si può ricorrere per esempio a Honey SOS di Melvita che, combina tre mieli bio e burro di karité riparatore. Per le cuticole, invece, si può ricorrere a un olio dal comodo applicatone a forma di pennellino, che consente di erogare il prodotto in modo preciso, come quello firmato L’Occitane che nutre e rinforza le unghie al tempo stesso. Per un effetto urto, invece, meglio una maschera come Hollywood Hand Model di Starskin, da indossare proprio come un guanto, infusa con un siero rimpolpante che dopo 15 minuti di posa idrata la pelle restituendole un aspetto di nuovo morbido e levigato.