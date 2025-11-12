L’incontro tra Jannik Sinner e Alexander Zverev alle Atp Finals 2025 è una sfida tra stili

Alexander Zverev e Jannik Sinner durante il sesto giorno del Rolex Paris Masters 2025 - Credits Getty Images

Alle Finals di Torino oggi è il giorno di Sinner-Zverev per un posto in semifinale, in un duello che non parlerà solo di sport, ma anche di stile. Il numero due e il numero tre del mondo si conoscono bene, è la decima volta che si incontrano nella loro carriera, e per questo sanno di essere molto diversi; l'altoatesino lo ha ammesso: "La prossima partita con Sasha (Zverev) sarà molto difficile”. Da una parte il 24enne Jannik Sinner, con il suo stile sobrio, in campo come nella vita, dall’altra il 28enne Alexander Zverev, con la sua personalità più estrosa.

Lo stile sobrio di Sinner e quello estroso di Zverev

Il modo di giocare dell’azzurro Sinner, quel minimalismo fatto di colpi precisi e palleggio da fondo campo, si traduce quando gioca nell’abbigliamento tecnico sofisticato firmato Nike, con le t-shirt semplici a tinta unita, dai toni neutri o pastello, sempre in stile vintage/Old Money; dopo le partite nell’eleganza di Gucci, di cui l’atleta è global ambassador, con i cardigan leggeri, i pantaloni slim e le semplici sneakers total white. Così l’azzurro rappresenta l’equilibrio tra tecnica, discrezione e design.

Dall'altra parte c’è il tedesco Alexander Zverev, con la sua tecnica più varia, tra servizi potenti e colpi meno aggressivi, che diventa esibizione dei muscoli con le maglie smanicate scelte per i match, o della chioma ribelle tenuta a bada dalle fasce sportive firmate Adidas. Il tedesco osa di più anche con i colori: verde, toni del blu, del rosso e del viola, ma anche il nero. Nella vita veste completi rilassati, ma sempre con attenzione al dettaglio: un cardigan portato sulle spalle, il capello lungo raccolto in una coda spettinata.