Melania Trump, evoluzione dello stile della First Lady americana

Melania Trump, l'ex modella venuta dall'est e dal passato chiacchierato, nel corso dei due mandati presidenziali di Donald Trump si è rivelata una Flotus autonoma e misurata . Una delle figure più discrete della storia politica americana, che adesso si racconterà in un documentario in uscita nelle sale il 30 gennaio. II cuore del film, già al centro delle polemiche, sono i venti giorni che precedono l’Inaugurazione Presidenziale del 2025, raccontati attraverso lo sguardo diretto della stessa Melania. Rimasta al fianco del marito Donald nonostante le tensioni mostrate spesso anche davanti a fotografi e telecamere, la First Lady ha saputo costruire negli ultimi 15 anni la propria immagine pubblica con coscienza.

La First Lady Melania Trump sorride durante il momento di consegna dell’albero di Natale ufficiale della Casa Bianca - Credits: AGF

Un tool strategico che si è trasformato in stile, un mezzo di comunicazione potente, fatto degli abiti e degli accessori indossati , come i maxi-occhiali da sole da cui non si separa mai e che sembrano essere diventati uno scudo personale. Ma anche di linguaggio del corpo, quel linguaggio che spesso le ha permesso di lanciare più o meno consapevolmente dei silenziosi messaggi. Come la volta in cui, nel maggio del 2017 all’aeroporto di Tel Aviv, nel suo impeccabile tailleur bianco spinse via la mano del marito; o quella in cui, sul palco della convention repubblicana di Milwaukee del 2024, nel suo completo rosso è sembrato che si sfilasse dal bacio di Donald, preferendo un abbraccio. Evidente freddezza, per alcuni, compostezza per altri, sempre in linea con un certo modo di comparire in pubblico, posato e controllato.

A sinistra Melania Trump con il marito Donald Trump sul palco della convention repubblicana di Milwaukee, 2024; a destra la Flotus in attesa dell’inizio di un discorso del Tycoon, Casa Bianca, Washington, 2025 - Credits: Getty Images

Melania style

Personaggio politico e mediatico, Melania parla dunque attraverso le scelte di outfit e accessori. Cosa indossare e come farlo, due dinamiche dello stile dal potere comunicativo immenso. Uno stile che cambia nel corso degli anni. Quando nel 2016 la coppia varca la soglia della Casa Bianca con Trump Presidente degli Stati Uniti, lei lo affianca, elegante e bellissima, cercando di incarnare ciò che l’elettorato repubblicano vuole vedere nella propria First Lady. Rassicurante, classica e nel solco della tradizione americana. Il Melania Style si evolve poi negli anni successivi, diventando più consapevole e arrivando a esprimere con il secondo mandato del 2025 una sorta di distacco calcolato, che per alcuni è andato di pari passo con l’atteggiamento che si è fatto più freddo nei confronti del marito. Da first lady attenta a non sbagliare, impeccabile, Melania si mostra una donna più sicura, più autonoma nella propria sfera personale, ma sempre elegantissima. Nonostante la ritrosia a vestirla di molti grandi stilisti.

Gli abiti scelti per l’Inauguration Day

Per l'Inauguration Day del 2017, Melania Trump sfoggia un completo color carta da zucchero, con guanti e capelli raccolti. Una scelta di cui si parlò molto perché all’epoca molti designer, tra cui Marc Jacobs a Tom Ford, non appoggiarono la presidenza di Trump e preferirono non vestirla. Così Melania si affida al sogno americano fatto di cachemire, Ralph Lauren, con l’abito/cappotto dai rassicuranti toni color pastello, che suonano come un omaggio a Jackie Kennedy. Un modo per rimanere nei binari della tradizione, inattaccabile.