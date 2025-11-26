Foraging gourmet: la cucina selvatica secondo lo chef norvegese Jonny Øien

Piatto di Jonny Øien - Credits: Courtesy Press Office

C’è un rito che sta conquistando chef e appassionati: lasciare la cucina, infilare gli scarponcini e tornare nei boschi. La raccolta di erbe, bacche e funghi spontanei non è più solo un gesto antico, ma un filosofia gourmet, capace di unire sostenibilità, autenticità e sapori che non si acquistano al mercato. E fedele a questo movimento è Jonny Øien, chef norvegese ed esperto raccoglitore, la cui vita si divide tra fornelli, foreste e la voglia di raccontare la natura nei suoi piatti.

La natura offre sapori che nessun contadino può venderti

«Foraging per me significa trovare sapori che non si possono acquistare direttamente dai contadini», racconta Øien. «La natura offre così tanti aromi unici capaci di imprimere nelle mie portate un senso profondo del territorio. E poi diventa anche un’occasione per uscire dalla cucina e riconnettersi con ciò che ci circonda». Non è una semplice attività collaterale quindi, ma una scelta saggia e fondamentale.

«Il foraging è parte centrale del mio modo di gestire una cucina. Determina sia gli ingredienti che utilizziamo sia la filosofia alla base dei piatti». Una filosofia che affonda le radici nella tradizione norvegese, dove la raccolta spontanea non è mai stata una moda, ma parte integrante della cultura e del legame con il territorio e che lo accomuna anche ad altri protagonisti della cucina contemporanea, come lo chef Andrea Selvaggini, che però – dal canto suo – ha unito tradizione mediterranea e nordica.