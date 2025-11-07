Calendari dell’avvento per gli appassionati di skincare, trucco e fragranze

beauty 07 novembre 2025

Coffret pieni di piccole sorprese beauty, per prepararsi al conto alla rovescia verso il Natale in bellezza

Acqua di Parma - Courtesy Press Office

Con la stagione festiva quasi alle porte, è il momento giusto per pensare a quale calendario dell’avvento regalarsi. Le proposte sono tante, perfette per soddisfare i gusti di chi, a dicembre, desidera regalarsi ogni giorno creme, profumi e make-up in miniatura. Se pensate che sia ancora prematuro pensare al Natale, in realtà è l’esatto opposto. Perché i cofanetti con le 24 caselline sono diventati, negli ultimi tempi, veri e propri oggetti del desiderio che vanno a ruba in pochi istanti. Merito del pack curassimo, che li fa assomigliare in alcuni casi a veri e propri oggetti di design, ma soprattutto della selezione di gift al loro interno, che attira i beauty addict così come chi, semplicemente, desidera conoscere meglio il proprio brand preferito.

Lancôme, Calendario dell’Avvento - Courtesy Press Office

Focus sulla skincare Sieri e creme, gommage e oli profumati, ma non solo: i calendari dell’avvento dedicati alla skincare permettono di arrivare a Natale con una pelle radiosa. Quello di Nuxe ha la forma dell’iconico Huile Prodigieuse - ma in versione XXL - e racchiude tante mini size dei prodotti più celebri e amati del brand come quelli della linea Rêve de Miel ma anche Hair Prodigieux, dedicata alla cura dei capelli. La box firmata L’Occitane ricorda invece una casa provenzale illuminata da una luce calda e dorata: all’interno, soin dedicati a corpo, viso e capelli anche in formato full-size. Invita a passeggiare per le strade di Seoul, invece, il cofanetto di Yepoda, con prodotti e accessori per regalare alla pelle la tanto desiderata glass skin, mentre il coffret creato da Clarins racchiude tutti gli indispensabili per una routine di bellezza completa per viso e corpo.

Skincare Nuxe, Calendario dell’Avvento - Courtesy Press Office

Yepoda, Calendario dell’Avvento - Courtesy Press Office

L'Occitane, Calendario dell’Avvento - Courtesy Press Office

Clarins, Calendario dell’Avvento - Courtesy Press Office PLAY ZOOM

Per i beauty addict a tutto tondo Chi ha voglia di sperimentare con il look può puntare su calendari dell’avvento che racchiudono un po’ di tutto, dai must have per il trucco fino ad arrivare a fragranze e creme per il viso. Quello di Lancôme, per esempio, riproduce un baule vintage da viaggio ed è illustrato da Safia Ouares con le immagini dei monumenti più celebri di Parigi: tra i tesori nascosti dietro le sue porte ci sono anche La Vie est Belle L'Elixir nella versione da 30 ml, il nuovo Lip Idôle Juicy Treat nella tonalità rosa ghiaccio e la mini-size Génifique Ultimate 20 ml.

Giorgio Armani, Calendario dell’Avvento - Courtesy Press Office

Anche il cofanetto rosso e argento firmato Armani Beauty svela, giorno dopo giorno, una collezione composta da 9 prodotti make-up in formato full size, accompagnati da miniature di fragranze, make-up e skincare. Il calendario dell’avvento Dior ricrea infine un circo dei sogni, illustrato dall’artista Pietro Ruffo. Al suo interno, oltre a eau de toilette, trucco e soin per il viso anche la candela Piste aux Étoiles, che profuma di mandorle caramellate e zucchero filato, oltre a un’elegante boule de neige.

Dior, Calendario dell’Avvento - Courtesy Press Office

Per gli amanti delle fragranze Cosa c’è di più bello che iniziare la giornata sperimentando nuove note e composizioni originali? Il conto alla rovescia verso le feste, così, si trasforma in un rituale quotidiano di scoperta. Nella cappelliera firmata Acqua di Parma, ispirata alla maestosità delle vette alpine, si celano 24 sorprese selezionate dalle linee più amate della maison come Colonia, Blu Mediterraneo, Signatures of the Sun e Home Collection.

Il calendario dell’avvento Diptyque, invece, è uno scrigno da aprire e custodire: ha infatti la forma di un libro la cui copertina, impreziosita da miniature dorate e lettere scintillanti, racchiude tra le sue pagine 25 sorprese fragranti da collezione, incluse le celebri candele.

Diptyque, Calendario dell'Avvento - Courtesy Press Office