Cabina armadio mon amour (anche in 3 metri quadrati)

L’attrice Sarah Jessica Parker nel ruolo della giornalista Carrie Bradshaw, qui all'interno della sua amata cabina armadio, sul set di “And Just Like That…”, stagione 2, 2023 - Credits: AGF

Chi non ha mai sognato una cabina armadio degna di una diva? Quella stanza magica dove ogni vestito trova il suo posto, le scarpe sembrano allineate da un designer e il caos semplicemente sparisce. Dimenticate il divano nuovo o la cucina gigante: la vera ossessione per chi ama il proprio guardaroba è questa. Punto. Da chi vive in loft di 180 metri quadrati a chi ha un mini-bilocale, tutti cercano la magia di avere un angolo solo per sé e, soprattutto, per le décolletés tacco 12. E non importa se bisogna spostare il bagno o abbattere una parete: la cabina va fatta. Tre metri quadrati? Perfetto. Un guardaroba da sogno? Garantito.

La bellezza sta proprio qui: nello sfruttare al massimo ogni centimetro disponibile senza sacrificare stile, funzionalità o glamour. Ante scorrevoli che sembrano uscire da un film, luci studiate per valorizzare anche la maglietta più anonima, mensole perfette per esporre le Birkin in varie gradazioni di colori: tutto è pensato per dare l’impressione che la stanza sia molto più grande di quanto lo sia davvero. Funziona così bene perché è un’esperienza. Aprire le ante e trovare tutto in ordine regala un piccolo lusso quotidiano, quel senso di controllo (e di stile) che tutti cerchiamo. È il micro-angolo di felicità che rende meno doloroso il lunedì mattina e più spettacolare il sabato sera.

Ordine vs caos: l’effetto boutique

È il momento di sognare, sfogliare i cataloghi delle grandi aziende del made in Italy e lasciarsi guidare da un design dove il millimetro diventa ossessione e la finitura un gesto d’autore. Non bisogna farsi distrarre dalle dimensioni generose degli ambienti fotografati: anche i sistemi più scenografici sanno adattarsi a spazi ridotti, mansarde comprese.

Come Novenove di Lema*, cabina armadio pensata per seguire l’andamento inclinato delle pareti grazie a pannelli tagliati su misura. Un sistema estremamente flessibile che trasforma vincoli architettonici - soffitti spioventi, irregolarità di pianta, angoli difficili - in opportunità progettuali, sfruttando ogni centimetro disponibile.

Più trasversale è Dedalo di Novamobili, sistema a montanti utilizzabile come cabina armadio, libreria o boiserie attrezzata. La sua forza è la libertà compositiva e la continuità visiva tra zona giorno e zona notte. Il design è leggero e raffinato, con finiture curate su entrambi i lati, pensate per essere viste da ogni angolazione.

Con Storage Dressing Room e l’armadio con ante battenti, Porro porta il concetto di modularità all’estremo. Progettato da Piero Lissoni con il Centro Ricerca Porro, il sistema Storage combina vani aperti e chiusi in strutture aeree, definite da montanti e traversi sottili. La continuità dello spazio è rafforzata da materiali ricercati e da un sofisticato sistema di illuminazione integrata, completamente nascosto alla vista.