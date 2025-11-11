BookCity Milano 2025: gli eventi da non perdere della settimana più letteraria dell’anno

Cecilia Sala partecipa al Festival “Chora Volume 2” al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi il 21 febbraio 2025 a Milano, Italia - Credits: Getty Images

Fino al 16 novembre, Milano si conferma capitale del libro e del pensiero con la quattordicesima edizione di BookCity Milano. Una manifestazione diffusa e partecipata, che attraversa l’intera città con oltre 1.300 appuntamenti gratuiti, 2.715 relatori e 403 sedi, tra cui biblioteche, librerie, teatri, musei e spazi culturali indipendenti.

Il tema di quest’anno, “Il potere delle idee/Le idee del potere”, invita a riflettere su come la cultura, la parola scritta e l’immaginazione possano influenzare – e a volte sfidare – i meccanismi del potere, in un tempo attraversato da conflitti, crisi, disinformazione e instabilità sociale.

Una città che legge: le location

Il festival si estende come sempre su tutto il territorio urbano e oltre. Coinvolge i nove municipi di Milano, ma anche le province di Monza, Lodi, Como, Cremona, Pavia e da quest’anno anche Sondrio. Tra le sedi più iconiche: il Castello Sforzesco, la Triennale, il Museo della Scienza e della Tecnologia, la Fondazione Feltrinelli, il Teatro Dal Verme e il Teatro Franco Parenti.

Le biblioteche partecipanti sono 62, comprese 14 di condominio, insieme a 52 librerie. Una rete culturale ampia e capillare, che rende BookCity una delle manifestazioni letterarie più democratiche e dinamiche in Italia.

Gli appuntamenti da segnare in agenda

Apertura ufficiale – 12 novembre, Teatro Dal Verme ore 20

Il romanziere irlandese Colum McCann, vincitore del National Book Award e autore di romanzi pluripremiati, sarà protagonista della serata inaugurale insieme alla giornalista e autrice Cecilia Sala. McCann riceverà il Sigillo della Città di Milano. Un incontro tra narrativa e attualità, tra parole e storie che attraversano frontiere fisiche ed emotive.