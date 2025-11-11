BookCity Milano 2025: gli eventi da non perdere della settimana più letteraria dell’anno
Un tema strettamente legato all'attualità e un totale di oltre 1300 appuntamenti: a Milano torna BookCity, manifestazione diffusa con tanti eventi da non perdere. Ecco quali segnare in agenda
Cecilia Sala partecipa al Festival “Chora Volume 2” al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi il 21 febbraio 2025 a Milano, Italia - Credits: Getty Images
Fino al 16 novembre, Milano si conferma capitale del libro e del pensiero con la quattordicesima edizione di BookCity Milano. Una manifestazione diffusa e partecipata, che attraversa l’intera città con oltre 1.300 appuntamenti gratuiti, 2.715 relatori e 403 sedi, tra cui biblioteche, librerie, teatri, musei e spazi culturali indipendenti.
Il tema di quest’anno, “Il potere delle idee/Le idee del potere”, invita a riflettere su come la cultura, la parola scritta e l’immaginazione possano influenzare – e a volte sfidare – i meccanismi del potere, in un tempo attraversato da conflitti, crisi, disinformazione e instabilità sociale.
Una città che legge: le location
Il festival si estende come sempre su tutto il territorio urbano e oltre. Coinvolge i nove municipi di Milano, ma anche le province di Monza, Lodi, Como, Cremona, Pavia e da quest’anno anche Sondrio. Tra le sedi più iconiche: il Castello Sforzesco, la Triennale, il Museo della Scienza e della Tecnologia, la Fondazione Feltrinelli, il Teatro Dal Verme e il Teatro Franco Parenti.
Le biblioteche partecipanti sono 62, comprese 14 di condominio, insieme a 52 librerie. Una rete culturale ampia e capillare, che rende BookCity una delle manifestazioni letterarie più democratiche e dinamiche in Italia.
Gli appuntamenti da segnare in agenda
Apertura ufficiale – 12 novembre, Teatro Dal Verme ore 20
Il romanziere irlandese Colum McCann, vincitore del National Book Award e autore di romanzi pluripremiati, sarà protagonista della serata inaugurale insieme alla giornalista e autrice Cecilia Sala. McCann riceverà il Sigillo della Città di Milano. Un incontro tra narrativa e attualità, tra parole e storie che attraversano frontiere fisiche ed emotive.
Lo scrittore e autore inglese Colum McCann partecipa al Mantova Literature Festival 2024 in Piazza Castello il 4 settembre 2024 a Mantova, Italia - Credits: Getty Images
Chiusura – 16 novembre, Teatro Franco Parenti ore 19
Lo scrittore spagnolo Javier Cercas dialogherà con il teologo Vito Mancuso sul tema della spiritualità in un’epoca segnata da incertezze e perdita di riferimenti religiosi. Il titolo dell’incontro è “Religiosità in un mondo senza Dio”: una riflessione sui limiti e le potenzialità della fede oggi.
Raccontare l’orrore – 14 novembre, Instituto Cervantes
Un incontro corale con scrittori da tutto il mondo – tra cui Gioconda Belli, Dante Liano, Jorge Volpi, Rosa Ribas – che riflettono su come la letteratura possa opporsi alla violenza e alla propaganda, rispondendo con la forza della narrazione e del pensiero critico.
Antonio Scurati e Giuseppe Antonelli – 15 novembre, Teatro Franco Parenti ore 20
Un confronto sulla rappresentazione del potere nel linguaggio e nella letteratura, a partire dall’ultimo volume della pentalogia “M” di Scurati. L’autore riflette sul modo in cui le parole possono costruire – e distorcere – la memoria collettiva.
Lo scrittore italiano Antonio Scurati durante la presentazione del suo ultimo libro, Parma, Italia, 8 giugno 2025. Antonio Scurati ha scritto una lunga e dettagliata biografia romanzata del dittatore fascista Benito Mussolini - Credits: Getty Images
Gianrico Carofiglio – 15 novembre, Teatro Grassi ore 12
L’ex magistrato e romanziere discute del ruolo del linguaggio come strumento di libertà o di manipolazione, in un incontro che unisce riflessione etica e precisione giuridica.
Erri De Luca – 15, novembre, Biblioteca Ambrosiana, ore 16.30
Con “Prime persone”, l’autore napoletano propone una lettura dell’Antico Testamento alla luce delle storie individuali, in un percorso che fonde spiritualità e letteratura.
Paolo Mereghetti – 15 novembre, Fondazione Feltrinelli, ore 18
Un omaggio al critico e intellettuale Goffredo Fofi, figura chiave del pensiero culturale italiano, attraverso un racconto della sua relazione con il cinema e l’impegno civile.
Le parole della cura – 15 novembre, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
Un pomeriggio di incontri dedicati al benessere mentale, alla medicina, alla scienza e all’empatia, con ospiti come Antonella Viola, Paolo Veronesi, Silvia Bencivelli e Matteo Lancini. Un’occasione per esplorare il lessico della cura, tra divulgazione scientifica e umanità.
Book Friends Forever – 15 e 16 novembre, Base Milano
Dopo il successo della prima edizione, torna il format dedicato alla nuova generazione di lettrici e lettori. Un intero weekend con talk, firmacopie, laboratori ed eventi speciali con protagonisti del mondo editoriale amati anche online, come Erin Doom, Zerocalcare, Francesco Cicconetti e Ilenia Zodiaco.
Il progetto trasforma le community digitali in occasioni reali di incontro e dialogo, offrendo ai giovani lettori uno spazio in cui condividere passioni e scoperte.
Il fumettista italiano Michele Rech, aka Zerocalcare, partecipa a Zerocalcare Presents "Quando Muori Resta A Me" a BookCity al Piccolo Teatro il 25 maggio 2024 a Milano, Italia - Credits: Getty Images
L’autore di podcast di successo sui cold case italiani e internazionali propone un viaggio nella mente dei serial killer americani più noti, tra giornalismo investigativo e narrazione crime.
Focus: San Francesco tra storia e racconto
13 novembre, Fondazione Corriere della Sera – Sala Buzzati ore 17.30
Con Aldo Cazzullo, autore di “Francesco, il primo italiano”, si esplora la figura del santo non solo come icona religiosa, ma come archetipo di identità italiana.
13 novembre, Teatro Dal Verme – Sala Grande ore 18.30
Lo storico Alessandro Barbero propone la sua ormai celebre lezione-spettacolo con “L’invenzione di San Francesco”, un viaggio tra cronache medievali e costruzione del mito.
Alessandro Barbero sul palco durante il Communication Festival 2025 l’11 settembre 2025 a Camogli, Italia - Credits: Getty Images
Come partecipare
Tutti gli eventi sono gratuiti. Per i più richiesti è consigliata la prenotazione attraverso il sito ufficiale. In ogni caso, è bene presentarsi con almeno 20–30 minuti di anticipo: le sale si riempiono in fretta.