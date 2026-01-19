Blauer celebra 25 anni di storia con una mostra alla Triennale di Milano

Venticinque anni di evoluzione, identità e visione condivisa. Blauer celebra il suo 25esimo anniversario con Family Grammar, una mostra-installazione ospitata da Triennale Milano, che mette al centro il valore fondante del brand: la famiglia come grammatica originaria di ogni racconto. Curata da Felice Limosani e ospitata nel Salone d'Onore, l’esposizione è stata inaugurata con un cocktail party al quale hanno preso parte, tra gli altri, volti noti dello sport e dello spettacolo, accorsi per festeggiare la storia di un brand che è soprattutto la storia (di successo) di una famiglia con una precisa visione imprenditoriale. Le luci blu, gli alti soffitti, l'allestimento che occupa lo spazio con un minimalismo sofisticato e soprattutto l'affetto e l'entusiasmo delle tante persone presenti hanno reso la serata un reale momento di festa, culminato con lo showcase di Rose Villain. Una serata che, proprio come la mostra Family Grammar, ha saputo unire passione, arte e moda.

Family Grammar, la fotografia che diventa racconto

Undici fotografi di rilievo internazionale costruiscono un ritratto corale in cui la famiglia diventa la prima forma d’arte, struttura primaria di relazioni, memorie e valori condivisi. Peter Heck, James Mollison, David Drebin, Marco Glaviano, Stefano Babic, Richard Phibbs, Branislav Simoncik, Carlo Miari Fulcis, Rosi Di Stefano, Riccardo Vimercati e Bruce Weber (che già aveva curato la campagna pubblicitaria dell’inverno). Sono questi i nomi che con i loro obiettivi, nelle intenzioni di Limosani, diventano parte di un’orchestra. Family Grammar traduce questi principi in una narrazione visiva d'insieme: le fotografie sono disposte come spartiti su leggii, in una metafora che trasforma ogni immagine in una voce, ogni autore in uno strumento, ogni legame in una nota. Il blu, colore identitario del marchio, guida l’esperienza e rafforza il senso di appartenenza a un immaginario riconoscibile e condiviso. “La sensibilità dei fotografi ha dato forma a questa trama visiva, che ho trasformato in un'orchestra simbolica dove l’affetto diventa nota e il vissuto ritmo”, spiega Limosani.