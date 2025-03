5 tendenze beauty direttamente dalle passerelle FW ‘25-’26 

Lo smokey eyes di Chanel

Un trucco dall’animo punk che nonostante questo non smette di essere delicato ed elegante: lo smokey eyes di Chanel estende lo sguardo e su questo incentra tutta l’attenzione. Il trucco total black incastona lo sguardo in linee non definite: quella più spessa e sfumata della palpebra superiore si unisce al tratto che copre la metà esterna della linea inferiore dell’occhio. L’effetto finale è quello di un trucco romanticamente noir che caratterizza una donna dal carattere forte ma al contempo elegante.

Pierre Cardin osa con l’eye-liner colorato

Giocoso, acceso, definito. L’eyeliner colorato aggiunge un tocco di originalità e modernità: quello di Pierre Cardin non ha per niente paura di osare spaziando dalle nuance rosa, a quelle verdi o viola, spesso in versione fluo molto accesa. L’eyeliner definisce così lo sguardo in una semplice linea dalla punta all’insù, conferendo al make-up un tono fresco in pieno stile Y2K.

Tom Ford rossetto marcato

Il make-up della sfilata è un omaggio alle collezioni del brand: sul volto delle modelle candido e dall’incarnato pallido risalta il rossetto rosso intenso accompagnato da un trucco occhi definito. Il rossetto porta tutta l’attenzione sulle labbra, rimanendo principalmente di un colore intenso tendente al borgogna, rendendo così un effetto volumizzante al make-up. In sintesi: focus sulle labbra.

Chloé dall’anima retrò porta le ciglia alla twiggy

Il trucco di Chloé è minimal ed esalta l'incarnato luminoso con un tocco di colore sugli zigomi. L’enfasi ricade sulle ciglia che, elaborate con diverse passate di mascara, creano un effetto alla Twiggy degno di un film anni ‘50. L’ispirazione retrò si unisce al look un po’ disordinato e spontaneo, rendendo il beauty look impeccabile.

Valli allarga lo sguardo con la matita bianca

Un piccolo dettaglio può cambiare l’intera resa del make-up. Nella collezione fw 25-26 Giambattista Valli ci insegna proprio questo. Una semplice matita bianca nella linea inferiore dell’occhio rende in un istante lo sguardo più grande: così, riportando in auge una tendenza del make-up anni ‘60, Valli ci suggerisce un ritorno al minimalismo, anche nel make-up.