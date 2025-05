Con 16 bestseller all’attivo e il titolo di autrice più letta in Italia nel 2023 e 2024, Felicia Kingsley torna protagonista in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino - dal 15 al 19 Maggio - uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno. Dopo aver fatto sognare milioni di lettrici con le sue commedie romantiche frizzanti e ironiche, Kingsley cambia registro (ma non tono) con L’amante perduta di Shakespeare, un romanzo che unisce l’adrenalina di un colpo alla Ocean’s Eleven, la raffinatezza di un mistero letterario e l’irresistibile dinamica romantica tra due protagonisti agli antipodi.

Lui è Nick Montecristo, ladro gentiluomo con un passato romanzesco e un presente da batticuore. Lei è Angelica, un’ereditiera moderna, brillante e inarrestabile, che irrompe nei suoi piani e nel suo cuore. Sullo sfondo: una villa sul Lago di Como, un tesoro shakespeariano scomparso e un gioco di seduzione, scoperte e colpi di scena. Ma dietro l’intrattenimento, c’è anche una scrittrice consapevole, che ama studiare, cambiare e raccontare l’amore con intelligenza e passione. L’abbiamo intervistata.

Nick Montecristo è un ladro gentiluomo irresistibile, con un passato da romanzo e un presente adrenalinico. Come nasce un personaggio così affascinante?

Nick è già stato protagonista di un mio romanzo precedente, Prima regola: non innamorarsi, uscito nel 2020, e siccome lì era già un professionista “maturo” nel campo dei furti d’arte – se così si può dire – e ho pensato di fare un salto indietro nel tempo per raccontare i suoi esordi. L’amante perduta di Shakespeare è la sua prima avventura in queste vesti inconsuete e fuori dalla legalità.

Con 16 bestseller all’attivo, sei l’autrice più letta d’Italia nel 2023 e 2024. Ma qual è stato, nella tua storia personale, il momento in cui hai capito che scrivere non era solo un sogno, ma una strada concreta?

Direi il giorno in cui ho ricevuto l’e-mail da parte di Newton Compton in cui mi veniva posto il contratto di pubblicazione per i miei primi due romanzi: Matrimonio di convenienza e Bugiarde si diventa. Ho sempre scritto per me, per divertimento, fin da quando avevo 12 anni, ma non c’era mai stata ambizione editoriale. Sono sempre stata quella ragazzina che cambiava lavoro dei sogni ogni tre mesi e tra questi non avevo mai considerato lo scrivere. Tanto che mi sono laureata in Architettura…

Il tuo nuovo romanzo ruota attorno al First Folio di Shakespeare, un tesoro letterario vero. Quanto ti diverte mescolare mistero, arte e letteratura nei tuoi romanzi? E quanto studio c’è dietro?

Lo studio c’è sempre, la responsabilità dell’autore è quella d’informarsi e studiare qualunque argomento voglia trattare, non necessariamente solo per quanto riguarda la storia o l’arte. In tutti i miei romanzi c’è prima un’ampia parte di documentazione, sia essa legata al mondo della ristorazione, alla vita degli agenti sotto copertura o l’enologia… Per quanto mi riguarda, la ricerca è una grande fonte d’ispirazione, non la vivo come un peso, la trovo molto divertente.

Angelica, l’ereditiera che irrompe nella vita (e nel piano) di Nick, è bella, intelligente e determinata. Come la racconteresti e come è nata?

Angelica è un personaggio che nasce dalla mia voglia di raccontare donne moderne, forti, ma che non perdono mai il loro lato umano. È bella e intelligente, certo, ma soprattutto è determinata a non farsi mettere in un angolo. Nel suo modo di fare c’è una scintilla che la rende capace di scompigliare i piani di Nick senza mai perdere il sorriso. Creare una protagonista che potesse reggere il confronto con un uomo come Nick è stata una sfida, perché lui è uno che la scena se la mangia.

Hai iniziato con commedie romantiche dal sapore moderno e ora ci porti in un heist da manuale, tra villa sul Lago di Como e misteri d’archivio. Quanto ti diverti a sperimentare nuovi generi e mescolarli tra loro?

Sperimentare nuovi generi è una delle parti più divertenti del mio lavoro. Passare dalle commedie romantiche a un mystery/caccia al tesoro mi permette di giocare con i toni, le atmosfere e i personaggi. Il Lago di Como, la villa, i misteri d’archivio: sono ambientazioni che stimolano la fantasia e rinnovano la voglia di scrivere. Mescolare generi è un modo per stimolarmi a uscire dalla mia comfort zone e – spero – sorprendere i lettori.

Hai curato l’introduzione ai romanzi di Jane Austen e tradotto Louisa May Alcott. Ti senti erede di una tradizione letteraria "al femminile"? E in che modo queste autrici ti hanno influenzata?

Non credo di avere titoli per qualificarmi come erede, troppo ambizioso. La Austen e la Alcott – e tante altre con loro – hanno dato il via a una tradizione letteraria "al femminile" che amo e rispetto profondamente e di cui sento di fare parte. Queste autrici hanno segnato non solo la letteratura, ma anche il modo di raccontare i sentimenti e le dinamiche umane con intelligenza e delicatezza. Il loro esempio mi ha insegnato quanto sia potente la voce di una donna che sa raccontare sé stessa e il suo tempo con ironia e cuore.

Il successo social, i premi, i fan che ti seguono come una popstar: che rapporto hai con il tuo pubblico, soprattutto quello più giovane che ti ha incoronata ai TikTok Book Awards?

Il rapporto con le lettrici (femminile sovraesteso) è uno degli aspetti più belli di questo mestiere. Le fan, giovani e mature, mi danno una carica incredibile e con il loro sostegno mi spronano a fare di più e meglio, per essere sempre all’altezza della loro fiducia. È bello sentirsi parte di una community che ama leggere e condividere emozioni. Il TikTok Book Award come autrice dell’anno è stato una sorpresa fantastica, ma il vero premio è sapere che le mie storie riescono a toccare le persone, a farle sognare o a farle riflettere, anche solo per qualche ora.

Felicia Kingsley al Salone del Libro di Torino 2025 – Tutti gli appuntamenti:

📍Sabato 17 maggio – ore 12:30

Centro Congressi – Auditorium

Felicia Kingsley dialoga con Erin Doom

Non solo chiacchiere: la rivincita del romance

Un incontro imperdibile per riflettere sul valore del romance come genere letterario capace di raccontare l’amore in tutte le sue forme.

📍Sabato 17 maggio – ore 14:00

Romance Pop Up – UCI Cinemas – Sala 2

Felicia Kingsley Meet&Greet

Un momento speciale per incontrare l’autrice, scattare foto e firmare copie.

📍Domenica 18 maggio – ore 10:00

Centro Congressi – Sala Praga

Felicia Kingsley Meet&Greet

Secondo appuntamento con le lettrici e i lettori: chiacchiere, dediche e sorrisi.

