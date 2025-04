In occasione della Giornata Mondiale del Libro, il 23 aprile, esploriamo le nuove forme che sta assumendo l'amore per la lettura, una passione sempre più "condivisa"

Nel 2025 leggere non è più solo un’attività da divano e tisana calda, ma un modo di stare al mondo, di creare connessioni e persino di viaggiare. Dimenticate l’immagine del lettore solitario: oggi il libro è un ponte e un invito a fare comunità.

Ecco le nuove tendenze che stanno trasformando l’universo della lettura in Italia (e non solo).

Silent Book Party: il piacere della lettura in silenzio, ma insieme

Nato a New York e ormai diffuso da Milano a Roma e Bari passando per piccoli centri, il Silent Reading Party è l’alternativa slow alle chiacchiere da aperitivo. Funziona così: niente telefoni, niente notifiche, solo libri, luci soffuse, magari un pianoforte in sottofondo e qualche ora di lettura condivisa, in silenzio. Un’esperienza intima ma collettiva, dove ogni pagina voltata crea un filo invisibile tra lettori sconosciuti, uniti dalla stessa passione.

E si svolgono in tutto il mondo! Se sei in viaggio e vuoi partecipare a un Silent Book Club, magari per conoscere altri lettori, puoi dare un occhio a Silentbook.club, che segnala l'appuntamento silenzioso più vicino a te.

Viaggiare coi libri: picnic letterari e weekend tra cavalli e pagine

Un altro progetto che sta facendo sognare la book-community italiana è Viaggiare coi libri, nato dalla mente (e dal cuore) delle content creator Giulia Buzzoni e Gaia Lapasini. La loro idea è semplice quanto potente: trasformare la lettura in un’esperienza da condividere fisicamente, portandola fuori casa, nei prati, tra gli alberi, sotto il cielo.

Reading party all’aperto, picnic letterari, incontri in libreria e veri e propri weekend immersivi in compagnia di altri lettori appassionati: il prossimo sarà dal 4 al 6 luglio 2025 in provincia di Salerno, in una location immersa nel verde, con cavalli, buon cibo e pagine da sfogliare insieme.

L’obiettivo? Ribaltare l’idea della lettura come momento solitario, offrendo invece spazi e occasioni per sentirsi parte di una community reale, fatta di sguardi, sorrisi e libri sottolineati a matita.

I Mattoni di Ilenia Zodiaco: il club del libro che abbatte il pregiudizio sui classici

Chi ha detto che i classici sono noiosi o troppo impegnativi? Nel 2025, Ilenia Zodiaco, bookinfluencer e divulgatrice tra le più seguite in Italia (oltre 100mila iscritti su YouTube e una newsletter da non perdere, Inside Books), ha deciso di portare la sua community alla scoperta della letteratura italiana del ‘900 con il progetto Mattoni.

Il nome è ironico – “mattoni”, come i romanzi corposi spesso temuti – ma lo spirito è fresco e accessibile. Dopo aver esplorato i giganti della letteratura russa, francese, inglese e americana, quest’anno Ilenia ha scelto sei titoli italiani da leggere e “smontare insieme”, con la libertà di chi sceglie cosa amare davvero:

La storia di Elsa Morante

Canne al vento di Grazia Deledda

Gli indifferenti di Alberto Moravia

L’arte della gioia di Goliarda Sapienza

Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio

Camere separate di Pier Vittorio Tondelli

Ogni due mesi, centinaia di lettrici e lettori si danno appuntamento online o dal vivo, anche grazie alla collaborazione con la libreria Hoepli di Milano.

“È un modo per riscoprire la cultura come bene comune, come spazio vivo e partecipato – spiega Zodiaco – La lettura condivisa aiuta a sentirsi meno soli, a ritrovare senso e appartenenza in un tempo sempre più frenetico.”

Bookish girls e nuove icone letterarie

Nel frattempo, sui social, esplode l’estetica bookish: ragazze con maglioni oversize, tè in tazze di ceramica artigianale, scaffali pieni di titoli sottolineati e sogni. Non è solo una moda: è un’identità. Leggere oggi è una dichiarazione di intenti, uno stile di vita, una forma di resistenza slow all’immediatezza dell’intrattenimento digitale.

Tra reading journal, book-tag, reel letterari e tour tra librerie indipendenti, la cultura è diventata virale. E anche oltre oceano, le grandi star cavalcano questa ondata: basti pensare al celebre bookclub di Reese Witherspoon, capace di trasformare ogni titolo selezionato in un bestseller internazionale.

In Italia, la scrittrice di bestseller Alessia Gazzola, ogni mese sceglie un titolo tra le novità e lo propone alla sua community, nel suo Gazzy bookclub.

TikTok e i libri per piangere: il boom delle booktoker

Non si può parlare di nuove tendenze senza passare per BookTok, l’angolo letterario di TikTok che ha rivoluzionato le classifiche editoriali. Qui i libri si leggono, si piangono e si condividono con un video da pochi secondi, spesso accompagnato da lacrime vere e consigli accorati. E se il pubblico internazionale ha portato in classifica titoli come It Ends With Us o Una vita come tante, anche l’Italia ha le sue booktoker di riferimento, capaci di trasformare romanzi in vere e proprie esperienze emotive virali.

Tra i nomi più amati spiccano Martina Levato (@levv97, 368mila follower) e Valentina Ghetti (@valentina.ghetti, più di 240 mila follower), amatissime per il loro modo diretto e autentico di raccontare le proprie letture. Non si limitano a consigliare libri: li vivono, li sviscerano, li fanno risuonare nelle emozioni dei follower. Con le loro clip, capaci di superare il milione di visualizzazioni, hanno contribuito a riportare in auge titoli che erano già cult, e a far esplodere nuovi fenomeni editoriali.